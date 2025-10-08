Grado, plataforma para sus artistas: este es el proyecto municipal para lanzar las carreras de los creadores locales

Los creadores moscones disponen de una nueva plataforma para dar a conocer y lanzar sus carreras. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado ha puesto en marcha el programa "AblugArte: Cultura Moscona", el ciclo inaugural del nuevo Centro Cultural del concejo centrado en artistas locales con el objetivo precisamente de servir de espacio de impulso para todos ellos.

El primer concierto de este novedoso ciclo será el de "Calea", un grupo de música tradicional asturiana integrado por los vecinos del concejo Leticia Baselgas y Rubén Bada, además de Silvia Quesada. La actuación, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, es este sábado, a las 19.30 horas en el Centro Cultural.

El ciclo "AblugArte" se prolongará durante los próximos meses con nuevas propuestas de artistas locales, alternándose con otras actividades de artes escénicas, conciertos o cine para todas las edades y gustos.