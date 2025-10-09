"Teníamos ganas de algo así": el nuevo Centro Cultural de Grado arranca con gran acogida vecinal y una intensa programación

Las primeras semanas de funcionamiento del nuevo Centro Cultural de Grado, inaugurado a finales de septiembre, dejan un balance muy positivo. “La gente está muy contenta, había muchas ganas de ver cómo había quedado, y las primeras impresiones son muy buenas”, destaca el concejal de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías, Diego García Nieto, que subraya el entusiasmo vecinal con el que la villa ha recibido el equipamiento.

Desde su estreno, el edificio –ubicado en el solar que ocupaban los Almacenes Miranda y promovido por el Principado y el Ayuntamiento con una inversión de más de dos millones de euros– ha acogido ya varios eventos culturales y sociales, entre ellos un encuentro de alcaldes del Camín Real de la Mesa, la retransmisión en directo de los Premios Moscones de Oro y el concurso de parejas de gaita y tambor, además de servir de escenario al ciclo inaugural AblugArte: Cultura Moscona, que combina teatro, música y actividades escénicas locales.

“Notamos una respuesta muy buena del público, con una afluencia constante y variada”, señala García. El edil detalla que la primera obra teatral programada dentro del ciclo cultural colgó el cartel de “no hay entradas” en apenas unos días, lo que obligó a repetir la función. “Eso demuestra las ganas que hay de disfrutar de la cultura en condiciones, porque no es lo mismo ver una obra en la capilla o en el frontón que hacerlo en un auditorio moderno y equipado”, afirma.

Mucha aceptación y más posibilidades

El impacto del nuevo equipamiento también se refleja en los datos de participación ciudadana. “Desde la inauguración, el grupo de WhatsApp de Cultura ha sumado más de 50 nuevas altas, y las redes sociales del área han alcanzado unas 35.000 visualizaciones en los últimos treinta días”, apunta el concejal, convencido de que el centro da una nueva dimensión a la vida cultural del concejo.

Pero el espacio no solo está pensado para grandes espectáculos. Los centros educativos del municipio ya han solicitado su uso para actividades como graduaciones o festivales escolares. “Ofrece posibilidades para casi todo; es un lugar adecuado para reunir a muchas familias, y eso abre la puerta a nuevos formatos”, valora García.

Teatro, cine y música

El auditorio, con capacidad para 250 espectadores, fue inaugurado el 19 de septiembre en un acto presidido por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien celebró que “no hay mejor patria que la cultura”. El edificio, moderno y funcional, permitirá consolidar una programación estable de teatro, cine, música y conferencias, y reforzar la proyección cultural de Grado.

De cara al último trimestre del año, el área de Cultura tiene ya cerrada una agenda con gran variedad de actos, que pretende mantener el dinamismo del arranque. “El objetivo es que el centro esté vivo, que lo sienta suyo la gente y que no sea solo un auditorio, sino un punto de encuentro para todo el concejo”, concluye el edil.