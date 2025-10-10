Así será el nuevo edificio del Museo Etnográfico de Grado, en el centro de la villa, obra del arquitecto moscón Abel Alonso

Grado ya tiene en marcha el proyecto para la ampliación del Museo Etnográfico en su sede del centro de la villa, en la calle Eduardo Sierra. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras para impulsar esta iniciativa, con un presupuesto base de 581.729,68 euros. La actuación, que consistirá en rehabilitar y acondicionar como equipamiento museístico las tres antiguas viviendas situadas frente al palacio Fontela, cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de un convenio suscrito entre el Principado y el Consistorio.

Fue a finales del pasado agosto cuando el alcalde, José Luis Trabanco, firmó con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, este acuerdo que se inscribe también en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado y que permitirá dotar de nuevos espacios al centro que actualmente funciona en la llamada sede Fontela del Museo Etnográfico y de Historia de Grado. Ahora, ya está redactado el proyecto, obra del arquitecto moscón Abel Alonso, y el Consistorio lo saca a contratación para poner cuanto antes en marcha los trabajos.

Dos plantas y bajo cubierta

Según algunos de los detalles que figuran en el pliego de condiciones para las empresas que quieran optar a desarrollar las obras, las antiguas viviendas frente al palacio Fontela, tres contiguas, con los números 13,15 y 17 de la calle Eduardo Sierra, se rehabilitarán y crecerán en altura para acoger diversos usos. Albergará un espacio museístico en las plantas baja y primera, y dependencias auxiliares del museo (espacios privados y conservación) en planta bajo cubierta.

La propuesta arquitectónica parte de la conservación parcial de elementos estructurales y formales protegidos por el planeamiento urbanístico y el desarrollo de este proyecto es una de las estrellas del mandato. Entre los posibles usos para el nuevo espacio museístico se encuentra el de que pueda ser sede del Museo del Traxe, una iniciativa que el gobierno local querría impulsar en este mandato.

Sedes y colecciones

El Museo Etnográfico y de Historia de Grado se divide en varias sedes y colecciones. La de La Cardosa alberga la Colección Cultura Tradicional y la Colección Guerra Civil, creada en colaboración con las asociaciones ARAMA y Frente del Nalón. En la sede Palacio de Miranda-Valdecarzana (Casa de Cultura) se ubica la muestra Llagar de Sidra. La sede Palacio Fontela, frente a la que se realizará esta actuación de ampliación a partir de las antiguas viviendas existentes, incluye la Colección "Grau, Villa ya Mercáu", la de Historia de la Fotografía (de Corsino Fernández) y la de Acordeones (de Felipe Rubial).