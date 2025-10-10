Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Grado: fin de semana soleado, con subida de temperaturas el domingo

La capital celebra Mercadón y ofrece visitas guiadas gratuitas para disfrutar de la villa

Vista del parque de Arriba de Grado, con un panel indicador de las calles de la villa.

Vista del parque de Arriba de Grado, con un panel indicador de las calles de la villa. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Fin de semana mayormente soleado en Grado, con temperaturas muy agradables sobre todo el domingo. Eso pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que este viernes sea una jornada más inestable, con nubes y claros, sin lluvia y que la situación vaya a mejor a medida que entre la tarde. El termómetro oscilará entre los 10 y los 19 grados si se cumple el pronóstico para hoy.

Este sábado, 11 de octubre, las nubes y claros estarán presentes hasta el mediodía y a partir de esa hora los cielos estarán completamente despejados. La probabilidad de precipitación es nula y las temperaturas oscilarán a lo largo del día entre los 7 y los 22 grados.

Mercadón en la villa

Más alta es la máxima prevista por Aemet para el domingo, cuando estima que podrán alcanzarse los 27 grados. Eso sí, las mínimas se quedan en los 9 grados en una jornada en la que sol y cielos despejados serán protagonistas.

Grado celebra este domingo el Mercadón, además del mercado tradicional de los domingos y la apertura de sus equipamientos culturales, entre ellos, el Palacio Miranda-Valdecarzana. Hay además visitas guiadas gratuitas para conocer el patrimonio moscón para las que se realiza reserva a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88 /985 75 08 04).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  2. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  3. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  4. Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
  5. De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
  6. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  7. Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
  8. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia

Así será el nuevo edificio del Museo Etnográfico de Grado, en el centro de la villa, obra del arquitecto moscón Abel Alonso

Así será el nuevo edificio del Museo Etnográfico de Grado, en el centro de la villa, obra del arquitecto moscón Abel Alonso

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Así ven los vecinos de Lugones el inicio de las obras para concluir el bulevar: “Ya no nos vamos a llenar más de barro”

Les manes que abracen Palestina

El parking de la plaza de España tendrá plazas más amplias

El parking de la plaza de España tendrá plazas más amplias

Unos simples pantalones

La salud mental por delante

Un clásico de nacimiento

El presidente intelectual

Tracking Pixel Contents