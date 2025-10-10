El tiempo en Grado: fin de semana soleado, con subida de temperaturas el domingo

Fin de semana mayormente soleado en Grado, con temperaturas muy agradables sobre todo el domingo. Eso pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que este viernes sea una jornada más inestable, con nubes y claros, sin lluvia y que la situación vaya a mejor a medida que entre la tarde. El termómetro oscilará entre los 10 y los 19 grados si se cumple el pronóstico para hoy.

Este sábado, 11 de octubre, las nubes y claros estarán presentes hasta el mediodía y a partir de esa hora los cielos estarán completamente despejados. La probabilidad de precipitación es nula y las temperaturas oscilarán a lo largo del día entre los 7 y los 22 grados.

Mercadón en la villa

Más alta es la máxima prevista por Aemet para el domingo, cuando estima que podrán alcanzarse los 27 grados. Eso sí, las mínimas se quedan en los 9 grados en una jornada en la que sol y cielos despejados serán protagonistas.

Grado celebra este domingo el Mercadón, además del mercado tradicional de los domingos y la apertura de sus equipamientos culturales, entre ellos, el Palacio Miranda-Valdecarzana. Hay además visitas guiadas gratuitas para conocer el patrimonio moscón para las que se realiza reserva a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88 /985 75 08 04).