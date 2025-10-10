A la venta uno de los grandes palacios indianos de Grado: este es el precio del caserón de doce habitaciones hecho con la fortuna de plantaciones de tabaco en Cuba

Grado fue tierra de indianos y la riqueza que lograron algunos de ellos en América ha dejado su huella en un gran legado arquitectónico, con impresionantes construcciones residenciales que se encuentran repartidas por toda la villa, constituyen un patrimonio excepcional y son una de las señas de identidad locales. Hasta siete grandes palacetes pueden verse recorriendo el centro de la capital moscona, cada uno con sus singularidades e historia, que puede leerse en los paneles y códigos QR colocados a la entrada de las propiedades por parte del Ayuntamiento. Uno de ellos, ubicado en la calle Eulogio Díaz Miranda, está ahora a la venta: se trata de un espectacular inmueble con una enorme finca de recreo y mucha historia que contar acerca de quienes fueron sus impulsores y de su particular diseño.

Doce habitaciones y una fortuna cubana

El caserón a la venta es una imponente edificación de finales del siglo XIX, de sobria elegancia y cuidadas proporciones, que destaca también por sus verjas exteriores y forjados, los detalles de las cristaleras de la puerta y sus grandes ventanales y balcones que se abren a la calle.

Detalle de verja y fachada principal. / P. T.

Villa Granda conserva todo el encanto de su tiempo, por dentro y por fuera, se encuentra en perfecto estado y perteneció a Juan Granda, un indiano que emigró a Cuba e hizo notable fortuna con plantaciones de tabaco en la isla caribeña, según explica la información municipal disponible junto a la verja de la entrada principal a la casa.

Los datos que ofrece la inmobiliaria que la tiene a la venta explican que el palacete data de 1882, cuenta con 12 dormitorios, tres baños y una superficie construida de 1.250 metros cuadrados. La finca, en la parte trasera, es enorme y está muy cuidada. El precio de venta de la propiedad es de 1.545.759 euros.

Edificaciones espectaculares

Esta es una de las siete casonas o palacios indianos de la villa de Grado. Cinco de ellos se localizan en esta calle de Eulogio Díaz Miranda, que sigue el trazado de la carretera nacional a su paso por el centro de la capital moscona. Además de esta de Villa Granda, en esta zona salen al paso las edificaciones de El Capitolio, espectacular y pieza destacada del patrimonio indiano local, el palacete de la familia Martínez, La Quintana y El Calabión.

Los dos palacetes restantes, de gran tamaño y exquisito diseño, son el Palacete de Indalecio Corujedo y el Palacio de los Casares, ubicados en la zona de Cimadevilla.

Detalle de la puerta, en cuyas cristaleras se leen las iniciales "J" y "G", de Juan Granda, quien fue su propietario. / P. T.

En todos los casos de estos notables exponentes de la arquitectura indiana se trata de inmuebles levantados a finales del siglo XIX o principios del XX por emigrantes que probaron fortuna y la lograron en América. Componen un conjunto digno de ver si se va a la capital moscona y pueden verse perfectamente desde el exterior en un paseo que no lleva más de media hora y ofrece mil y un detalles para disfrutar de construcciones destacadas por sus muchas singularidades y gran belleza.