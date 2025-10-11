El cine vuelve a Grado: estas son las primeras películas que se verán en la villa (y en una sale la eurovisiva Chanel)

Grado está de estreno con su nuevo Centro Cultural y la programación viene cargada de actos en este mes de octubre. Si la primera obra representada en el nuevo equipamiento fue este viernes la de "Tararí", de Valentín Andrés Álvarez (con un nuevo pase el domingo), hoy, sábado, el primer concierto será el de Calea, grupo de música tradicional asturiana integrado por los vecinos del concejo Leticia Baselgas y Rubén Bada, además de Silvia Quesada. La cita es a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera proyección de cine será el largometraje "El hogar", del director moscón Julio de la Fuente. En este caso, el evento es el martes, 14 de octubre, a las 19.30 horas. Mientras, "El último invierno", del mismo cineasta, se podrá disfrutar el martes, 21 de octubre, a las 19.30 horas. En ambos casos la entrada es gratis hasta completar aforo. En esta última cinta aparece la cantante eurovisiva Chanel.

Programación inaugural

Todas estas actividades forman parte del programa "AblugArte: Cultura Moscona", de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, que las ha impulsado como parte del ciclo inaugural del nuevo Centro Cultural y que da protagonismo a la figura de artistas locales. Las actividades que se han desarrollado hasta la fecha en el nuevo equipamiento han tenido una gran acogida.

Julio de la Fuente, cineasta, en el quiosco de la música de Grado, en el parque de Arriba. / P. T.

El nuevo equipamiento se inauguró el pasado 19 de septiembre, con la presencia del presidente Adrián Barbón, y de los consejeros Vanessa Gutiérrez y Ovidio Zapico, además del alcalde de Grado, José Luis Trabanco, entre otras autoridades locales y autonómicas.