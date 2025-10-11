Zapatillas con impulso moscón para la prueba que el ultrafondista Nicolás de las Heras correrá en Francia: "Llevan el aliento de la gente de Grado"

Nicolás de las Heras, campeón ultrafondista, atleta destacado también por su apoyo siempre a causas solidarias y farmaceútico en la capital moscona, acudirá al Campeonato del Mundo de 24 horas en Albí (Francia) el próximo sábado, 18 de octubre. Sentirá una vez más el apoyo de los muchos asturianos que siguen su trayectoria allá donde va, pero llevará consigo incluso aún más presentes a los moscones. Y es que en esta ocasión, vecinos y miembros de la Asociación Amigos de Grado han querido que compita con unas zapatillas deportivas que le han obsequiado para que "sienta el aliento y el calor" de una localidad que le tiene como una referencia.

El presidente del colectivo moscón, Manuel Fernández, y otros dos de los miembros de este, Carolina Fernández y José Luis Tamargo, se las entregaron en la plaza General Ponte, junto a la escultura de La Muyerina, emblema de la villa que está muy cerca de su farmacia.

Reconocimiento de valores

De las Heras, conocido por su respaldo a iniciativas como la de "Rober contra el cáncer", recibió el pasado 4 de octubre el "Moscón de Oro" en su categoría local. El galardón que concede cada año la Asociación Amigos de Grado reconocía sus valores deportivos y humanos y sobre eso, sobre su trayectoria vital, habló el premiado durante una conferencia en el marco de la Semana Cultural previa a la ceremonia en la que se entregan las distinciones. Fue durante de esa charla con vecinos y visitantes cuando los responsables de Amigos de Grado lanzaron la propuesta de las zapatillas que llevará en su próxima competición.

Firmadas como símbolo

El atleta explicó durante la charla, en el transcurso del coloquio con los asistentes, que no cuenta con patrocinadores para sus pruebas, pues de este modo "soy dueño de mis propios retos". Y fue entonces cuando el presidente de Amigos de Grado indicó en voz alta el deseo del colectivo de que en su próxima prueba llevase un calzado que en cierto modo simbolizase que Grado le acompañaba en la competición. Aunque De las Heras no quería que se hiciera ese gasto, la asociación insistió en que se trata de un gesto para que "sintiera el impulso del pueblo de Grado" llevando esas zapatillas.

El atleta, que mostró su agradecimiento, pidió que las zapatillas se firmaran "por algún lado, con un mensaje de ánimo o lo que se quisiera" para hacer notar que no se trataba de unas normales, sino que unas que llevan "el impulso de la gente que me aprecia", explicó De las Heras sobre un gesto que refuerza aún más el vínculo con Grado de un deportista natural de Avilés pero que también se siente moscón, como así lo considera la sociedad del municipio.