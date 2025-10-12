Mercadón de otoño a pleno sol, con mucho público y buenas ventas en la cita moscona: "Grado nunca falla"

Mucho público y ambiente festivo en Grado, que celebró su Mercadón de otoño durante una mañana soleadísima que contibuyó a que el parque de Arriba estuviera a rebosar. Quesos, embutidos, miel, conservas, pan, repostería, arándanos y otros productos hicieron las delicias de los visitantes, que no solo miraron sino que compraron, tal y como destacaron los responsables de los distintos puestos de productos agroalimentarios.

"Ha habido venta desde primera hora y hay mucha gente. Todo está yendo muy bien, aunque en Grado siempre va bien, no falla, estos mercadones siempre funcionan", destacaba este domingo al mediodía Beatriz Rodríguez, de La Casa Vieya, de Cangas de Onís y que comercializó un queso gamonéu que atrajo a numerosos visitantes.

Repostería, artesanías y productos ecológicos

Similar opinión expresaron Sandra Tronco y Enrique Mediavilla, de "DeTronco", firma moscona que se dedica al cultivo artesanal de seta shiitake en troncos de roble. Ella destacó la afluencia de público y el "movimiento" de gente, lo que hacía que ya le quedara poco para vender al mediodía. "Se vendió ya desde primera hora, así que estamos con lo que ves, ya con poco", explicaba sobre una jornada en la que "todo ha ido muy bien".

El Mercadón de Otoño, en imágenes / P. T.

Mucho se vendió también en los puestos de repostería, pan y conservas del mar, además de en los stands de embutidos, todos a tope de clientela. Y en los de quesos, como el de Temia, firma de afuega'lpitu de Grado, presente en el Mercadón y donde también destacaron el "mucho movimiento" de la cita comercial moscona, que compartió protagonismo con el tradicional mercado semanal de los domingos en la villa.

Los mercadones, de otoño y de primavera, son siempre un éxito de público y el de este domingo no fue una excepción. Participaron más de una treintena de puestos, no solo con productos asturianos sino que también se contó con presencia de vendedores de otras comunidades, como Cantabria, Galicia y León. Además de agroalimentación hubo stands con artesanías y un buen número de vendedores de producciones ecológicas y acogidas al sello de Alimentos del Paraíso.