Se busca foto de 1988: Grado pide ayuda para dar con una imagen de una obra de teatro de Valentín Andrés en la antigua discoteca El Parque

El nuevo Centro Cultural de Grado acogió con lleno de público las dos representaciones teatrales de "Tararí", obra del polifacético escritor y economista moscón Valentín Andrés y primera que se ha puesto en escena en el equipamiento que acaba de estrenar la villa moscona. La elección de esta obra no es baladí, pues se trata de un homenaje a la que fue una de las figuras más destacadas de la sociedad de su tiempo. Que este trabajo haya vuelto a la actualidad ha supuesto además el impulso a otra iniciativa que hasta ahora no ha tenido fruto: dar con alguna foto de cuando la obra se representó en el colegio público Bernardo Gurdiel en 1988.

Es el coordinador del área municipal de Cultura y cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, quien ha hecho un llamamiento para dar difusión a esta búsqueda. "Llevamos tiempo detrás de ello, pero no conseguimos ninguna foto de aquella representación del año 1988", explica. Precisa que la obra se pudo ver entonces en el edificio de la antigua discoteca El Parque, y la maestra que la dirigió fue Rosario Fernández.

"Es una pena que no se cuente con ninguna"

"Si alguien tuviese fotos, desde Cultura las estamos buscando, porque no se cuenta con ninguna y es una auténtica pena", indicó Fernández, que señala que sí se conserva un cartel anunciador de aquella función.

Tanto la docente Rosario Fernández, ya jubilada, como familiares de Valentín Andrés y alumnos del Bernardo Gurdiel que participaron en aquella obra en 1988, entre otros, estuvieron presentes en la primera representación de "Tararí" en el Centro Cultural de Grado, este pasado diez de octubre, aunque hubo un segundo pase este domingo, también con lleno.

En el nuevo equipamiento moscón la obra estuvo a cargo de Teatro Casona bajo la dirección de Andrés Presumido. Fue el Ayuntamiento de Grado el que pidió a la compañía teatral que pusiera en escena esta obra de Valentín Andrés y, aunque es cierto que ya se había visto en espacios como la Capilla de Los Dolores al retrasarse la inauguración del Centro Cultural, "para nosotros y para ellos fue igualmente un estreno", destaca Gustavo Adolfo Fernández.

"Acto muy simbólico, la elegida no podía ser otra"

"Fue un acto muy simbólico, porque la primera obra de teatro que se representa en el nuevo Centro Cultural de Grado es, y no puede ser otra, que 'Tararí' de don Valentín Andrés Álvarez, dentro del ciclo 'AblugArte. Cultura moscona", incide Fernández.

AblugArte es una de las iniciativas de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, a cargo del edil Diego García Nieto, y que suma a otras de gran éxito de público como "EmplazArte", que se desarrollo en la época estival, o el programa de cultura en zonas rurales y que pone en valor el patrimonio del concejo, con actividades como las desarrolladas en la Torre de Villanueva, la casa de los Marqueses de la Vega de Anzo en Castañeo o el palacio de Agüera.