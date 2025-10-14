"La Cruz del Camino", el nuevo albergue de peregrinos de Grado, abrirá a principios de 2026

Grado sumará el año que viene un nuevo establecimiento para alojamiento, que dispondrá de plazas para albergue de peregrinos y otras de tipo hotelero. Abrirá en la Avenida Flórez Estrada, en la zona de La Cruz. Se denominará precisamente "La Cruz del Camino", al localizarse junto a la que hay en esta zona de la villa vinculada al trayecto Primitivo de la ruta jacobea. El inmueble principal de este negocio se está rehabilitando a partir de la que era una de las casas más antiguas de la capital moscona. En principio, el final de las obras y la inauguración está prevista para el primer trimestre de 2026, aunque los plazos pueden variar.

Dos edificios y un área de servicios múltiples

Este nuevo equipamiento contará con dos espacios diferenciados. Por un lado, el de esta antiquísima casa y, por otro, el del edificio que se sitúa a la derecha de la vía que sube hacia el barrio de Los Niserinos, sede de una antigua cooperativa que también se está rehabilitando para acoger usos de servicios al peregrino .

Este último inmueble contará en su parte inferior con un espacio para que los peregrinos dispongan de todo lo que puedan necesitar, como guardar enseres, cocinar, lavar la ropa o incluso dejar sus bicicletas en el caso de que hagan el Camino pedaleando. Será algo así como un centro de servicios, donde se dispondrá de artículos de primera necesidad y avituallamiento.

Salón-terraza para eventos

En lo que respecta al edificio más antiguo, la vieja casa pegada a la carretera nacional, contará, además de con los alojamientos, con un espacio trasero, un salón-terraza que está diseñado para que pueda acoger cualquier evento. Se estima que tendrá una capacidad para 200 personas.

La cruz situada junto al edificio que será futuro albergue y establecimiento hotelero. / P. T.

La próxima apertura de este negocio se produce en el marco del tirón del Camino Primitivo, que trae a Grado a miles de peregrinos en la temporada alta de la ruta jacobea. Hay un albergue municipal y el de La Quintana, ubicado en uno de los palacetes indianos de la villa, y en los últimos meses han abierto dos edificios dedicados a apartamentos turísticos mientras un tercero está próximo a ponerse en marcha.

A ello se suman un pequeño hotel ya existente en el centro de la villa y uno en la zona más alta de la capital moscona, entre otros alojamientos, algunos en zonas más rurales del concejo. Todos suelen llenar o estar con alta ocupación en los meses fuertes de peregrinaje a Compostela, los que coinciden con la llegada del buen tiempo, entre primavera y otoño.