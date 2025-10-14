"La Cruz del Camino", el nuevo albergue de peregrinos de Grado, abrirá a principios de 2026
El espacio contará con un salón-terraza para eventos y capacidad para 200 personas
Grado sumará el año que viene un nuevo establecimiento para alojamiento, que dispondrá de plazas para albergue de peregrinos y otras de tipo hotelero. Abrirá en la Avenida Flórez Estrada, en la zona de La Cruz. Se denominará precisamente "La Cruz del Camino", al localizarse junto a la que hay en esta zona de la villa vinculada al trayecto Primitivo de la ruta jacobea. El inmueble principal de este negocio se está rehabilitando a partir de la que era una de las casas más antiguas de la capital moscona. En principio, el final de las obras y la inauguración está prevista para el primer trimestre de 2026, aunque los plazos pueden variar.
Dos edificios y un área de servicios múltiples
Este nuevo equipamiento contará con dos espacios diferenciados. Por un lado, el de esta antiquísima casa y, por otro, el del edificio que se sitúa a la derecha de la vía que sube hacia el barrio de Los Niserinos, sede de una antigua cooperativa que también se está rehabilitando para acoger usos de servicios al peregrino .
Este último inmueble contará en su parte inferior con un espacio para que los peregrinos dispongan de todo lo que puedan necesitar, como guardar enseres, cocinar, lavar la ropa o incluso dejar sus bicicletas en el caso de que hagan el Camino pedaleando. Será algo así como un centro de servicios, donde se dispondrá de artículos de primera necesidad y avituallamiento.
Salón-terraza para eventos
En lo que respecta al edificio más antiguo, la vieja casa pegada a la carretera nacional, contará, además de con los alojamientos, con un espacio trasero, un salón-terraza que está diseñado para que pueda acoger cualquier evento. Se estima que tendrá una capacidad para 200 personas.
La próxima apertura de este negocio se produce en el marco del tirón del Camino Primitivo, que trae a Grado a miles de peregrinos en la temporada alta de la ruta jacobea. Hay un albergue municipal y el de La Quintana, ubicado en uno de los palacetes indianos de la villa, y en los últimos meses han abierto dos edificios dedicados a apartamentos turísticos mientras un tercero está próximo a ponerse en marcha.
A ello se suman un pequeño hotel ya existente en el centro de la villa y uno en la zona más alta de la capital moscona, entre otros alojamientos, algunos en zonas más rurales del concejo. Todos suelen llenar o estar con alta ocupación en los meses fuertes de peregrinaje a Compostela, los que coinciden con la llegada del buen tiempo, entre primavera y otoño.
