Lleno hasta la bandera en el estreno del cine en Grado con una película de Julio de la Fuente: "Es un honor que sea la primera en proyectarse"

Lleno total en el nuevo Centro Cultural de Grado para ver "El Hogar", película de Julio de la Fuente y primera que se proyecta en el nuevo equipamiento moscón. Que una de sus cintas haya sido la elegida para inaugurar las sesiones de cine en la villa es "un honor", destacó De la Fuente, emocionado en un acto multitudinario.

"Como moscón que soy, chaval que nació, vivió y morirá en Grado y vio los cines Parque y Rada, para mí es un honor y un placer que sea esta sea la primera proyección. Es una película de cine cómico, que nos costó mucho hacerla a todo el equipo en su momento y espero que el público la disfrute, los moscones y mosconas, tanto como la voy a disfrutar yo, porque quedará para la historia que sea la primera que se verá en este auditorio que tanto necesitábamos", señaló el cineasta durante su intervención de presentación de la cinta, acompañado por el edil de Cultura de Grado, Diego García Nieto.

Programación con autores locales

El Ayuntamiento de Grado ha diseñado una programación inaugural del Centro Cultural que se centra en artistas y figuras de la cultura que son del municipio o tienen relación con él. Así, entre otras actividades ya desarrolladas, la primera de las representaciones teatrales que acogió el nuevo equipamiento fue "Tararí", obra del prolífico escritor y economista moscón Valentín Andrés.

Ahora son las películas del cineasta moscón las primeras en proyectarse y todas estas propuestas, entre otras, forman parte del programa "AblugArte. Cultura Moscona", tal y como recordó el edil de Cultura. Este mes se verá otra película de De la Fuente, "El último invierno", el martes, 21 de octubre, a las 19.30 horas.

"Gracias a todos los que me han ayudado"

En la proyección de este martes, el cineasta quiso volver a dar las gracias a "todas las personas que me han ayudado", mencionando a amigos y patrocinadores, y recibió una sonora ovación antes de que se pusiera la película, una de sus cintas más laureadas.

Un momento de la presentación de la película, con el cineasta y el edil de Cultura dirigiendo unas palabras al público. / P. T.

La película se disfrutó con calidad de imagen y sonido, aunque esta aún será mejor cuando se cuente con la dotación definitiva para la proyección de cine comercial. Tal y como se anunció en su momento, el Centro Cultural tendrá cine actual y de los circuitos comerciales.