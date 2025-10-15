La lucha de "El ángel de Javi" llega a Grado: así se puede colaborar con la investigación de la enfermedad rara que padece este niño de 8 años

Recogida de ropa y complementos en buen estado para el mercadillo "El ángel de Javi" estos días en Grado. La iniciativa solidaria y contribuirá a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad rara que padece Javi, de ocho años. Se trata de un síndrome relacionado con la mutación del gen IRF2BPL, que afecta a 225 personas en todo el mundo, entre ellas nueve niños en España.

En Grado la recogida de donaciones es en el parque de Arriba, hoy miércoles, de 12.00 a 15.00 horas. También mañana, jueves, de 10.00 a 12.00 horas. Habrá otra oportunidad de colaborar desde el concejo, el miércoles 22 de octubre, de 17.00 a 18.30 horas, y el jueves 23 de 10.00 a 12.00 horas, jornadas en las que también se recogerán donaciones.

Iniciativas por toda Asturias

La madre de Javi, Ana Piera, médica de familia en Oviedo, lidera este movimiento de "El ángel de Javi", para el que se desarrollan distintas iniciativas solidarias en Asturias.

"No podemos resignarnos", explicaba la familia de este pequeño el pasado marzo en LA NUEVA ESPAÑA, para dar a conocer el proyecto para recaudar fondos para investigar un síndrome conocido como "trastorno del neurodesarrollo con regresión", y que puede manifestarse de distintos modos, con movimientos anormales, pérdida del habla o convulsiones, entre otros signos.