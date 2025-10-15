El Maijeco vuelve a Grado por un día: así será el evento para rememorar la época dorada de la famosa sala de fiestas moscona

La memoria de lo que fue y significó el Maijeco para Grado y su comarca vuelve a la villa por unas horas a través de la actividad que organiza el área de Cultura del Ayuntamiento. En realidad, el evento, para rememorar aquella época dorada de la famosa sala de fiestas moscona se desarrollará en dos momentos y escenarios distintos, el primero de ellos a las 19.00 horas del este viernes, 17 de octubre, en la sala polivalente de la Casa de Cultura, donde habrá un encuentro en forma de charla y coloquio con la participación de los periodistas Paula Carrelo y Carlos García, autores de un podcast sobre este emblemático establecimiento. Después, a las 20.30 horas, habrá una "Fiesta remember" en Pepe El Bueno.

El Maijeco fue una referencia durante décadas para muchas generaciones de moscones de vecinos de municipios limítrofes que acudían cada fin de semana. Muchas parejas se conocieron, cortejaron e incluso celebraron su boda en este establecimiento, que era cafetería y también servía comida, además de contar con una gran sala de fiestas y una discoteca. Cerró a mediados de los años noventa del siglo XX, pero su huella permanece imborrable en la memoria de los vecinos, al igual que aquella época de esplendor de las orquestas en Grado.

Recuperar el ambiente que solía tener la villa en fin de semana

El objetivo de la charla-coloquio es "repasar lo que fue y lo que supuso el Maijeco para Grado y toda la comarca con la ayuda de imágenes, extractos del podcast e intervenciones variadas". "Este espacio sería el idóneo para preguntarnos cómo hemos llegado hasta esta situación en la que Grado ha ido perdiendo el ambiente que tuvo antaño las noches del fin de semana, por dónde pasa el futuro del ocio y qué podemos hacer para impulsarlo. El público, en el que ojalá confluyesen distintos perfiles y generaciones, está invitado a aportar sus propios recuerdos e ideas. La idea es generar debate común", destaca el área de Cultura del Ayuntamiento de Grado.

Después llegará la hora de la fiesta en Pepe El Bueno, la segunda parte de esta actividad, a partir de las 20.30 horas. "Sonarán temazos de entre los años 60 y los 90 de la mano de Dj Dani, brindaremos por el pasado y el futuro, y lo pasaremos bien. Tanto que muchos iremos vestidos como de aquella. ¡Anímate!", destacan desde la organización.

"Invitado lo conocieras o no"

"Imaginemos que la terraza de Pepe el Bueno se convertirá durante unas horas en el Maijeco de los años 60-70-80, tú eliges tu década prodigiosa ¿Qué modelito te pondrías si fueses al Maijeco? Imaginémonos este momento. Grau. Fin de semana. Cae la tarde y por unos bafles empiezan a sonar temazos de entre los años 60 y 90. Moscones de todas las edades, hayan pisado o no el Maijeco, se juntan en un rincón de la villa para pasar un buen rato, tomar algo, conocer a gente con la que a priori nunca habrían hablado y -si se tercia- sacar a bailar a algún refresquín", señalan desde el área de Cultura con buen humor para animar a la gente a que acuda.

La Orquesta Sycora, en el Maijeco, en una foto del archivo personal de Fernando Fernández Arias. / F. F. A.

El acceso es gratuito y las consumiciones a cuenta de cada uno. "Aunque no conocieras esta sala de fiestas mítica serás bienvenido, animamos a gente de cualquier edad a que se una, y si te vistes de época, mejor ¡Vuelve el Maijeco! ¡Ven al Maijeco!", inciden los organizadores.

Una revolución para su época

El negocio fue una revolución para su época y su sala de fiestas fue protagonista de la época gloriosa de las orquestas en Grado. El nombre del Maijeco y, por ende, el de la villa, se llevó por toda Asturias y a la villa llegaban en su época de esplendor cientos de personas para disfrutar del ambiente de un establecimiento en el que incluso se celebraban bodas. Llegaron a hacerse hasta en la sala de fiestas: de hecho, el año pasado se cumplieron cincuenta años del primer banquete de bodas que se sirvió en la pista de baile, con mesas y sillas instaladas para la ocasión. Aquella boda fue un 1 de julio de 1974.

Hace más de un año, en febrero de 2024, falleció una de las personas que fue alma mater de este mítico local, Rosa María Rodríguez Llamas, "Mari la del Maijeco", que conservaba la memoria de primera mano sobre la historia de este lugar.