Pasarela rosa en Grado: el desfile solidario en beneficio de la lucha contra el cáncer es este viernes

"Pasarela rosa" en Grado. Así han bautizado varios negocios de la calle Manuel Pedregal el desfile solidario que organizan, cuya recaudación va destinada a la lucha contra el cáncer de mama. La actividad se desarrollará en nuevo Centro Cultural, recientemente inaugurado. El evento es este viernes, a las 19.30 horas.

Esta iniciativa la impulsan los comercios Andén 10, Calzados Aurelio y Opticalia Sánchez, y cuenta con la colaboración del colectivo que agrupa a los negocios de esta calle de Grado, con la del Ayuntamiento de Grado, Caja Rural de Asturias, Santander, De la Uz y la Asociación Española contra el Cáncer.