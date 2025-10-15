Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasarela rosa en Grado: el desfile solidario en beneficio de la lucha contra el cáncer es este viernes

El nuevo Centro Cultural acoge el evento, a las 19.30 horas

Un desfile de moda solidario celebrado en Manuel Pedregal, en una pasada edición

Un desfile de moda solidario celebrado en Manuel Pedregal, en una pasada edición / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Pasarela rosa" en Grado. Así han bautizado varios negocios de la calle Manuel Pedregal el desfile solidario que organizan, cuya recaudación va destinada a la lucha contra el cáncer de mama. La actividad se desarrollará en nuevo Centro Cultural, recientemente inaugurado. El evento es este viernes, a las 19.30 horas.

Esta iniciativa la impulsan los comercios Andén 10, Calzados Aurelio y Opticalia Sánchez, y cuenta con la colaboración del colectivo que agrupa a los negocios de esta calle de Grado, con la del Ayuntamiento de Grado, Caja Rural de Asturias, Santander, De la Uz y la Asociación Española contra el Cáncer.

