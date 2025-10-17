Los autocaravanistas toman Grado: así comienza la octava concentración anual en la villa moscona
Unos 150 vehículos procedentes de distintas comunidades se dan cita en la capital del municipio para compartir varios días de convivencia y participar en diversas actividades
Octava concentración de autocaravanas y campers Villa de Grado, una cita que se consolida en la capital moscona, donde los amantes de este modo de viajar se encuentran muy bien acogidos, pueden contar con un recinto amplio, con capacidad para tantos vehículos de este tipo, disfrutan de actividades con apoyo del Ayuntamiento y cuentan con la colaboración de distintos establecimientos locales. Este viernes comenzaron a llegar los autocaravanistas al área del mercado de ganado y muchos ya comieron en los locales de hostelería de la villa.
"¿Cuándo es el mercado?"
Este evento, organizado por el Club Autocaravanista del Principado de Asturias, se desarrolla hasta el 20 de octubre y cuenta con participantes de distintas comunidades, entre ellas Galicia. De este último lugar procede el grupo que esta tarde charlaba animadamente junto a sus caravanas, después de comer. "¿Cuándo es el mercado?", preguntaban a los vecinos que paseaban por la zona, sabedores los visitantes de que se trata de una cita que no se pueden perder.
La mayoría de los de este grupo de gallegos repiten y ya han estado en Grado, en esta concentración autocaravanista, en más ocasiones. En animada charla están Susi Vázquez, María José Naveiras, Marina García, Rafael Feijoo, Manuel Estravís, Joao Ferrera o José Antonio Pérez, varios de ellos de la zona de Ferrol, otros de Santiago y Pontedeume, todos de la provincia de La Coruña. "A Grado venimos por todo, porque aquí estamos muy bien y nos gusta el pueblo", coincidieron.
Visita a la Capilla de Los Dolores y al Centro Cultural
Entre otras actividades, este sábado, un buen número de los asistentes a este encuentro autocaravanista van a disfrutar de una visita a la Capilla de Los Dolores y también van a poder conocer el nuevo Centro Cultural, recientemente inaugurado.
El Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA) destaca cada año la colaboración de establecimientos y empresas de la zona, "conscientes de que las concentraciones de autocaravanas contribuyen a mejorar y dinamizar la economía de las comarcas que visitamos", y también da las gracias al Ayuntamiento de Grado por el apoyo que les presta en cada edición.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica