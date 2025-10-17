Los autocaravanistas toman Grado: así comienza la octava concentración anual en la villa moscona

Octava concentración de autocaravanas y campers Villa de Grado, una cita que se consolida en la capital moscona, donde los amantes de este modo de viajar se encuentran muy bien acogidos, pueden contar con un recinto amplio, con capacidad para tantos vehículos de este tipo, disfrutan de actividades con apoyo del Ayuntamiento y cuentan con la colaboración de distintos establecimientos locales. Este viernes comenzaron a llegar los autocaravanistas al área del mercado de ganado y muchos ya comieron en los locales de hostelería de la villa.

"¿Cuándo es el mercado?"

Este evento, organizado por el Club Autocaravanista del Principado de Asturias, se desarrolla hasta el 20 de octubre y cuenta con participantes de distintas comunidades, entre ellas Galicia. De este último lugar procede el grupo que esta tarde charlaba animadamente junto a sus caravanas, después de comer. "¿Cuándo es el mercado?", preguntaban a los vecinos que paseaban por la zona, sabedores los visitantes de que se trata de una cita que no se pueden perder.

Algunas de las autocaravanas estacionadas en el recinto de Grado este viernes. / P. T.

La mayoría de los de este grupo de gallegos repiten y ya han estado en Grado, en esta concentración autocaravanista, en más ocasiones. En animada charla están Susi Vázquez, María José Naveiras, Marina García, Rafael Feijoo, Manuel Estravís, Joao Ferrera o José Antonio Pérez, varios de ellos de la zona de Ferrol, otros de Santiago y Pontedeume, todos de la provincia de La Coruña. "A Grado venimos por todo, porque aquí estamos muy bien y nos gusta el pueblo", coincidieron.

Visita a la Capilla de Los Dolores y al Centro Cultural

Entre otras actividades, este sábado, un buen número de los asistentes a este encuentro autocaravanista van a disfrutar de una visita a la Capilla de Los Dolores y también van a poder conocer el nuevo Centro Cultural, recientemente inaugurado.

El Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA) destaca cada año la colaboración de establecimientos y empresas de la zona, "conscientes de que las concentraciones de autocaravanas contribuyen a mejorar y dinamizar la economía de las comarcas que visitamos", y también da las gracias al Ayuntamiento de Grado por el apoyo que les presta en cada edición.