Grado lanza una campaña para concienciar sobre el reciclaje: estos son los días y puntos para informarse sobre la separación de residuos

El Ayuntamiento de Grado, en colaboración con Cogersa, realizará desde este sábado una campaña informativa para informar sobre buenas prácticas de separación de residuos. La iniciativa está dirigida a la recogida de residuos orgánicos, los del contenedor marrón, que incluye restos de fruta y verduras, restos de pescado y carne, cáscaras de huevo, mariscos y frutos secos, restos de alimentos cocinados y no cocinados, y servilletas de papel. "La implantación y corresponsabilidad de todos redundará en un municipio de Grado más saludable, limpio y confortable para todos", resaltan desde el Ayuntamiento.

El punto informativo se situará en la plaza General Ponte este sábado, y también desde el lunes 20 y hasta el jueves 23, en horario de 09.30 a 16.00 horas, salvo el miércoles 22, que será de 12.00 a 18.30 horas. Allí se facilitará información y se podrá recoger un cubo marrón de diez litros y un paquete de bolsas compostables para facilitar la separación de los residuos orgánicos en el hogar.

Estos biorresiduos, recuerdan desde el Ayuntamiento, representan el 35% de los generados en los hogares. "De ahí la importancia de su adecuada separación. Esto es crucial no solo para la gestión eficiente de los residuos, sino también para las directrices europeas, que nos instan a reciclar el 55% de los generados en 2025”, resaltan los portavoces municipales, para incidir en la "necesidad de mejorar en materia de reciclaje separando y depositando los residuos orgánicos en el contendor correspondiente".