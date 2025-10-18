La moda moscona se tiñe de rosa: así fue el desfile solidario contra el cáncer de mama en un abarrotado centro cultural

Rosa, verde y granate. Corazones, formas geométricas, estampados pasley o cuadros. Atuendos de plena actualidad en la "Pasarela en rosa" de Grado. El evento, organizado por varios negocios de la calle Manuel Pedregal, tuvo lugar este viernes en el Centro Cultural de la villa que colgó el cartel de "aforo completo", llenando las 248 localidades disponibles. Sobre las tablas, 48 voluntarios, de edades comprendidas entre los 4 y los "70 y muchos" años, mostraron al público las tendencias en moda de este año y con un muy buen objetivo.

Toda la recaudación, que se aportaba de manera voluntaria con la entrada al evento, será donada a la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias, a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

Carolina Fernández, una de las organizadoras, explicó que "este es el tercer año que hacemos el desfile por esta causa, coincidiendo siempre en el mes de octubre". Los comerciantes y hosteleros de la zona organizan, además, otra pasarela en primavera que lleva haciéndose desde hace cinco años y cuya recaudación va cambiando de causa. La ELA o el Parkinson han sido dos de las asociaciones que ya han sido beneficiarias de la solidaridad moscona.

Fernández destacó "la buena aceptación que tiene el evento cada año, tanto por parte de los voluntarios, como por el público".

La ropa de los modelos corrió a cargo del establecimiento Andén 10, mientras que el calzado y las gafas fueron aportación de Calzados Aurelio y Optical Sánchez, respectivamente.