Nostalgia del Maijeco en Grado, que vivió una fiesta como las de antes. "Fue un emblema del concejo y de la comarca

Aseguran en Grado que el Maijeco fue una referencia durante décadas para muchas generaciones de moscones y vecinos de localidades cercanas que acudían cada fin de semana a pasar las tardes y noches disfrutando de la música y el ambiente. Este viernes, aquellos buenos tiempos regresaron a la villa a través de una charla coloquio y un baile ambientado en los años sesenta, setenta y ochenta, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

Nostalgia del Maijeco en Grado

La sala polivalente de la Casa Municipal de Cultura acogió el primer acto de la jornada. Paula Carrelo y Carlos García, acompañados del cronista oficial del concejo, Gustavo Adolfo Fernández, fueron los encargados de rememorar aquellos años que, según aseguraron, "van mucho más allá del tópico de que cualquier tiempo pasado fue mejor". Ambos periodistas, ella de Grado y él de Madrid, elaboraron un podcast sobre el ambiente local de la época que supone "un análisis de la sociedad de antes, pero también de la de ahora", apuntaron.

Los dos jóvenes explicaron que el local "estuvo cincuenta años abierto y fue una sala muy emblemática de la villa. Venía gente de todos los concejos, de aquí dicen que salieron cientos y cientos de matrimonios, y generó mucha economía para el concejo. Era como un motor social y económico".

El coloquio, que contó con la participación de medio centenar de asistentes, arrancó con los testimonios, recuerdos y memorias de aquellos que tuvieron la fortuna de vivir los mejores años del Maijeco que, tal y como apuntó el cronista oficial, "decir que era una sala local se queda corto". "Era un punto de referencia para toda la comarca y, también, para toda Asturias", subrayó.

Carlos García señaló que, además, "analizamos también que problemáticas había en aquellos años y también cuáles hay ahora, cuando parece que ligar es más fácil, y, sin embargo, nos sentimos más solos que nunca".

La presión social para casarse, la lacra del machismo, la invisibilidad LGTBI y el peso y la estigmatización de las madres solteras fueron otros de los temas.

Un poco más entrada la tarde, a las 20.30 horas, la terraza de Pepe El Bueno trasladó a los asistentes al baile a los guateques de los años sesenta, pasando por la movida de los ochenta, hasta llegar al más puro pop de principios de los noventa.

Los grandes éxitos de aquella época iban a sonar de la mano de DJ Dany en una noche en la que el pasado y el presente se dieron la mano. Y por un día, aquellos que conocieron los buenos tiempos del Maijeco pudieron rememorar su juventud.