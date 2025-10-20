Los autocaravanistas hacen turismo en Grado durante su octava concentración, que deja un balance positivo en la villa

Con sus chaquetas y camisetas azules como uniforme, la presencia de cientos de autocaravanistas no pasó desapercibida este fin de semana en Grado. Los vehículos se quedaron en la zona del mercado de ganados, en la parte alta de la villa, pero sus dueños disfrutaron de la capital moscona haciendo turismo por sus rincones y conociendo nuevos equipamientos como el Centro Cultural, que se mostró a los grupos interesados en ello..

Este pasado viernes comenzaba en la villa la octava concentración de autocaravanas y campers organizado por el Club Autocaravanista del Principado de Asturias con colaboración del Ayuntamiento, en el que participaron 150 caravanas no solo procedentes de la región, sino de comunidades vecinas como Galicia o Castilla y León, entre otras.

Durante su estancia en Grado, además de celebrar el día del socio con una gran fabada, realizaron una visita a la Capilla de los Dolores y al Centro Cultural.

Las concentraciones de autocaravanas se consolidan en Grado, donde el colectivo es muy bien acogido por parte del Ayuntamiento y de los muchos establecimientos que colaboran para su desarrollo, al tratarse de iniciativas que contribuyen a la economía local a través del gasto que losvisitantes realizan sobre todo en la hostelería. Muchos bares y negocios figuran de hecho como establecimientos colaboradores en el desarrollo de la cita.