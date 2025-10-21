Enrique Tirador muestra su universo en Grado con una exposición que se puede visitar hasta el 14 de noviembre

Exposición de Enrique Tirador en la Casa de Cultura de Grado, donde permanecerá hasta el próximo 14 de noviembre. El artista, que llega a la villa «Con tempo lento», exhibe en las tres salas disponibles en el equipamiento moscón distintos tipos de piezas y técnicas. Son un total de 56 obras, varias de ellas inéditas: hay 15 esculturas, algunas de gran formato, 20 maquetas, 12 trabajos pictóricos y 9 piezas de obra gráfica.

El artista, que inauguró este pasado viernes en Grado, «mantiene intacto su afán de búsqueda, con una honestidad poco usual que da la espalda a los cantos de sirena del mercado y la moda y que se afana en salir al encuentro de un lenguaje propio en ámbitos tan diversos como la pintura, la fotografía, la escultura o el grabado», señala sobre el creador y su trabajo César Velasco Morillo, director del Museo Pérez Comendador-Leroux, de Hervás (Cáceres).

Primera individual en diez años

Hacía una década que el artista, que hace años trabajó en el instituto Ramón Areces, de Grado, no hacía una exposición individual en Asturias y ahora hay la posibilidad de verla en la villa moscona, con piezas creadas «desde 2015 en adelante», explica Tirador, que ha colocado una de gran formato en el patio central de la Casa de Cultura.

Tirador, con uno de sus grabados. / P. T.

Sus pinturas son «una reflexión sobre el espacio» inspirada en los distintos lugares en los que ha vivido, «en el hábitat, las personas, los territorios», explica. La escultura, que «ya no es una serie en sí», aborda diversas temáticas, y los grabados «son monotipos, que hice este pasado verano», señala.

La exposición puede visitarse en el horario de la Casa de Cultura, que abre de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas de manera ininterrumpida.

El sábado y el domingo el horario de apertura es similar, aunque cierra una hora al mediodía: estos dos días del fin de semana permanece abierta de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas.