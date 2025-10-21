Fallece Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo que "siempre se sintió moscona"

Esta madrugada ha fallecido Pilar González del Valle y García de la Peña, marquesa de la Vega de Anzo, título vinculado a Grado, municipio al que acudía varias veces al año y al que toda la familia está muy vinculada y donde goza de gran aprecio. Mujer vital y alegre era muy querida en la villa moscona por su carácter amable y por estar siempre pendiente de cuanto acontecía en la localidad, en la que pasaba gran parte de los veranos. “Mi familia siempre ha amado este lugar, nos sentimos moscones”, decía el año pasado, en septiembre, cuando abrió las puertas del palacete de Castañeo para acoger un concierto organizado por el Ayuntamiento en sus exteriores al que acudieron numerosos vecinos.

Persona dinámica, siempre con una sonrisa, acudía a todos los actos a los que era invitada en la villa, pues vivía como un honor ser partícipe de la vida de Grado, en la que hunde sus raíces su historia familiar, de la que es testigo el palacete familiar de Santa Julita. El estadio de fútbol moscón lleva el nombre del Marqués de la Vega de Anzo y este tiene un monumento en el parque de Abajo, que se financió en su momento con aportaciones de los vecinos como reconocimiento a la labor benefactora que realizó en el concejo.

El Mosconia y la afición taurina

Este año, PIlar González del Valle fue homenajeada por el Mosconia, que le pidió que hiciera el saque de honor de uno de los partidos de la pretemporada, y acudió en otras ocasiones al campo durante la época estival.

Gran aficionada a los toros, tampoco faltaba a su cita con la feria taurina de Begoña. Para ella, Gijón y las corridas en su plaza de El Bibio tenían un lugar especial junto a la plaza de Las Ventas de Madrid y de Bilbao. Desde hace muchos años formaba parte del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid así como de la peña taurina Las Majas de Goya.

Pilar González del Valle, con sus hermanas María José y Belén, en la entrada principal de su casa de Castañeo, en Grado. / Paula Tamargo

El marquesado de la Vega de Anzo lo heredó en 1992 de su padre, José María González del Valle Herrero.

Sus restos mortales serán trasladados a partir de la una al tanatorio de Tres Cantos en Madrid. Por la tarde está prevista una misa en el mismo tanatorio.