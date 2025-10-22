Grado premia a los buenos escritores de cuentos: esta es la gala en la que se repartirán los galardones y algún que otro regalo al público
La capital moscona acoge el sábado los reconocimientos del XXXIII Concurso "Valentín Andrés" en el Centro Cultural de la localidad
Grado alberga este sábado, 25 de octubre, la entrega de premios del XXXIII Concurso de Cuentos «Valentín Andrés», así como la presentación del Volumen de Cuentos, que contiene todos los relatos galardonados en el certamen. Será a las 18.00 horas en el Teatro-Auditorio del Centro Cultural de Grado y todos los asistentes recibirán un ejemplar del libro como regalo.
En el ámbito internacional el primer premio fue para «Comida para pájaros», de Pilar Arijo, de Málaga, seguido de «Carta a los Reyes Magos desde la ciudad cementerio», de Alberto Echavarría, de Madrid.
En la categoría escolar se hará entrega de varios galardones, correpondientes a las diferentes categorías a concurso con ganadores de varios colegios.
Vencedores de varios centros escolares
Así, en la Categoría A el premio fue para «El pajarito de Andrea», de Andrea González, de Corvera. El segundo premio corresponde a «La historia de Pepe el mono y su lucha contra el bullying», de Leo Granda Rodríguez, del C.P. Virgen del Fresno de Grado.
En categoría B el primer premio es para «El monte y l’esguil», de Celia de la Grana Rodríguez, del C.P. Virgen del Fresno, y el segundo para «El samurái y el secreto del bosque», de Anna Bobyleva, del C.P. Manuel Álvarez Iglesias de Salinas (Castrillón).
En la Categoría C los premiados son «Eco del pasado», de Marlene Álvarez Lazar, del CPEB Aurelio Menéndez de San Antolín de Ibias, y «El guardián de las tradiciones, de Brando Suárez Álvarez, del IES Ramón Areces de Grado. Y en la categoría C, el ganador es «Museo de los objetos perdidos», de Paula Carballeira Álvarez, del IES Pando de Oviedo.
