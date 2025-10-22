La Marquesa de la Vega de Anzo ya descansa en la iglesia de San Pedro, tras una emotiva despedida en la que sonó la gaita y los himnos de Grado y de Asturias

Emoción en la misa con la que se despidió a la Marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle, en Grado, que descansará para siempre en la iglesia parroquial de la villa. El cariño que se le tenía en el concejo al que tanto amó se dejó notar en los muchos vecinos que asistieron y en las coronas de flores que familias de la localidad y clubes como el Mosconia hicieron llegar para la ceremonia celebrada en el templo de la capital moscona. Entre quienes acudieron a dar el pésame el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, y la regidora de Gijón, Carmen Moriyón.

Esta última mantenía una gran amistad con la fallecida, muy aficionada a los toros y siempre presente en la Feria de Begoña en Gijón. No faltaron los representantes de las peñas taurinas, entre otros amigos y conocidos de Grado. Pilar González del Valle, mantuvo también durante toda su vida una estrecha relación de cooperación con el Ayuntamiento de Grado, al igual que otros miembros de su familia, como María José González del Valle. De hecho, en septiembre del año pasado, las hermanas abrieron su casa de Castañeo para que en sus jardines se pudiera celebrar un concierto organizado por el Consistorio al que acudieron numerosos vecinos.

En imágenes, la misa por el funeral de la Marquesa de la Vega de Anzo / P. T.

En la misa celebrada este miércoles en Grado la familia volvió a dar muestra de su apego a Asturias y en particular a Grado. Antes del inicio, mientras entraba en el templo la urna con las cenizas de la fallecida, incinerada ayer en Madrid, Pablo Álvarez, gaitero de la Banda Conceyu Grau, interpretó el himno de Grado. Al final de la ceremonia tocó el Asturias Patria Querida.

Retablo y reposo en el ala derecha del templo

Pilar González del Valle fue una mujer vital y activa, enamorada de Grado, donde pasaba parte de los veranos y algunas otras temporadas. Cuando estaba en la localidad, era habitual verla, al igual que a sus hermanas, por el centro de la villa, donde quedaba con sus amistades para charlar, tomar un café o compartir mesa y mantel. "Si estaba en Grado, siempre llamaba para verse", recordaban este miércoles amigos moscones. Ellos tampoco faltaron a la despedida de una persona a la que apreciaban sinceramente y en la que la amabilidad era seña de familia.

En la parte derecha de la iglesia parroquial de Grado, próxima al altar, hay un retablo de la Purísima Concepción donado en su día por Martín González del Valle, primer marqués de la Vega de Anzo, en memoria de su primera esposa a Julita Fernández de Miranda. En este lugar reposan los restos mortales de varios miembros de la familia y en este espacio lo hacen ya también los Pilar González del Valle.