La exministra María Dolores de Cospedal, en Grado, donde acudió a la misa por Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo

María Dolores de Cospedal, exministra, expresidenta de Castilla La Mancha y que tuvo cargos de alta responsabilidad en la dirección nacional del PP, entre ellos el de secretaria general del partido, estuvo este miércoles en Grado. Su paso por la villa se debió a que asistió a la misa por la marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle, celebrado en la iglesia parroquial de la localidad.

La presencia de Cospedal pasó desapercibida para la mayoría de los vecinos que estaban en el templo, lleno de amigos de Gijón y de Grado, localidades con las que mantenía una intensa relación. En el caso de Gijón por su afición taurina y en el del concejo moscón, por razones familiares, pues los González del Valle mantienen desde hace varias generaciones la vinculación con el municipio. De hecho, la propia Pilar González del Valle se refería siempre a que se sentía moscona.

En imágenes, la misa por el funeral de la Marquesa de la Vega de Anzo / P. T.

Pilar y sus hermanas, además de otros miembros de la familia, forman parte de los veranos de Grado y también pasan otras temporadas de descanso en el palacete de Castañedo. En la misa celebrada este miércoles por el eterno descanso de la fallecida se hizo notar el amor por Grado y por Asturias de la familia: un gaitero de la Banda Gaitas Conceyu Grau tocó el himno del concejo al inicio y al final de la ceremonia sonó el Asturias Patria Querida.

Pilar González del Valle fue incinerada en Madrid y sus cenizas traídas a Grado para reposar para siempre junto a los suyos, junto al retablo de la Purísima Concepción que en su día donó su familia en memoria de Julita Fernández de Miranda, esposa fallecida del primer Marqués de la Vega de Anzo, Emilio Martín González del Valle y Carvajal.

En el ala derecha de la iglesia de San Pedro, en las lápidas sobre el suelo se pueden leer los nombres de los miembros de la familia cuyos restos descansan, como ya lo hacen los de la hasta ahora última marquesa de la Vega de Anzo, en el templo parroquial.