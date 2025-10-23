Grado se ve obligado a cancelar la Feria de San Simón por la crisis de la dermatosis nodular contagiosa

El Ayuntamiento de Grado ha tenido que suspender la Feria de San Simón del próximo 28 de octubre tras activar la Consejería de Medio Rural del Principado un protocolo para evitar que la dermatosis nodular contagiosa se propague por la región.

Entre las medidas que incluye se encuentra la suspensión, hasta finales de año, de todas las ferias y certámenes que tengan que ver con el ganado, su exhibición y traslados. "Por ello nos vemos obligados a cancelar la feria equina de San Simón", explica el edil Chema González Beovidez.

Otras comunidades

La feria de San Simón es una de las más relevantes del norte de España en equino y suele atraer a compradores y vendedores de distintas comunidades. El año pasado, por ejemplo, contó con más cien ganaderías procedentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Navarra.