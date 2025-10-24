Nace en Grado «La CooperActiva», asociación juvenil de voluntariado: «Queremos que la gente cuente con nosotros»

Colegios e institutos de Grado suelen estar representados en eventos del concejo y alumnado y comunidad educativa en general participan en distintas iniciativas como las de tipo intergeneracional que se desarrollan en colaboración con la residencia de mayores de la villa. Pero ahora desde el centro de Secundaria César Rodríguez se da un paso más y y se pone en marcha una novedosa iniciativa: la creación de una asociación juvenil, «La CooperActiva», que nace con vocación de voluntariado y de mayor presencia en la sociedad moscona. La integran unos cuarenta chavales de 15 y 16 años, dispuestos a ayudar a otros colectivos en el concejo y en la comarca y a prestar su apoyo allí donde se les requiera.

«Es una asociación juvenil, que en Grado hace falta y que, aunque nace en el instituto, tiene vida propia y trasciende al centro», explican desde la dirección del César Rodríguez. Se han creado unas camisetas distintivas, con colores corporativos del centro, para que sean reconocibles, y que los jóvenes llevarán siempre que participen en actividades o acudan donde se solicite su presencia.

Parte del grupo, con las camisetas creadas para la asociación. / C. R.

«Ofrecen su ayuda a eventos deportivos, sociales, culturales, asociaciones, mercados, mayores, etcétera, además de organizar otras actividades propias. Aunque esté vinculado al César Rodríguez, sus estatutos cuentan con la figura de los socios colaboradores y nos gustaría contar especialmente también con exalumnos y exalumnas del centro, con cualquier personalidad, cualquier vecino de Grado que se sienta vinculado a estos valores de colaboración social y ciudadana», indica Daniel Menéndez, director del instituto.

El colectivo «La CooperActiva» es una «especie de grupo de protección civil juvenil», señala Menéndez para subrayar el carácter de voluntariado y la finalidad de contribuir en la vida cotidiana de Grado y su entorno, la intención de que «la gente cuente con ellos».

El instituto César Rodríguez viene realizando numerosas iniciativas que trascienden al centro, sobre todo con los alumnos de cuarto curso de la ESO, pero esto «es un paso adelante muy grande», incide el director.

"Dar un paso más"

«Ya desde hace muchos años tenemos una elevadísima participación, tanto de alumnado como de familias, en iniciativas como por ejemplo el viaje de estudios, que se hace como un proyecto educativo, sin agencia, sino que lo hacemos nosotros mismos para que todo el mundo pueda ir. Comenzamos también ya hace años a hacer actividades como las de Halloween, que año a año se va profesionalizando. Vimos el impacto y el éxito que tienen las cosas que hacemos, así como las oportunidades de crecimiento de todo ello, y así empezó a surgir esta nueva iniciativa de hacer una asociación juvenil y dar un paso más», comenta Daniel Menéndez.

Grupo de integrantes del colectivo, en una de las zonas de patio del instituto. / C. R.

Así, durante el pasado verano, desde el centro pensaron en separar lo que era la actividad más habitual de familias, alumnos y profesores de lo que será este nuevo proyecto de «La CooperActiva». «Creemos que en Grado hace falta», incide el director del instituto, que apunta que será un vehículo para hacer voluntariado, impulsar la participación juvenil, además de para organizar actividades que «aporten a la sociedad» en el ámbito de la cultura, entre otros.

Halloween con una actividad inmersiva "nunca vista"

Este 31 de octubre tienen preparado un impresionante programa de Halloween, que comienza con un taller de maquillaje en El Frontón, a las 18.30 horas. A partir de las 19.30 horas hay una «marcha zombie» por las calles de Grado que desembocará en el instituto a las 20.30 horas. En el recinto del centro habrá música de DJ Siniestro a partir de las nueve y a las 21.20 se podrá disfrutar de la coreografía «Thriller».

Después llegará uno de los platos fuertes de la noche, «La Casa del Terror», a partir de las 21.30 horas y que promete «ser una actividad inmersiva nunca antes vista en Grado». Se trata de una propuesta en la que habrá interacción real con los personajes o caza de zombies con LaserTag, entre otros.

Los organizadores advierten que no se trata de una actividad apta para personas aprensivas, con problemas respiratorios o embarazadas y que la edad mínima para participar es 15 años. Solo hay 100 plazas disponbles y la entrada tiene un precio de 6 euros.