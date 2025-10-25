Suelta de alevines de salmón en los ríos Nalón y Cubia de los escolares de la escuela de La Mata, "guardianes del agua" en Grado

Alumnos de la Escuela de La Mata, en Grado han participado en la suelta de ocho mil alevines de salmón en los ríos Nalón y Cubia a su paso por el municipio moscón. La iniciativa, en la que también participó el profesorado, se ha desarrollado con la colaboración de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea.

"Esta actividad no solo acerca al alumnado a la naturaleza, sino que refuerza valores como el respeto por el medio ambiente, la responsabilidad ecológica y la importancia de conservar la biodiversidad", explica la directora del centro María Alonso. Además, se enmarca dentro del proyecto educativo "Guardianes del agua: Cuidado, Ciclo y Reciclaje", que desarrolla la Escuela Infantil de La Mata durante el primer trimestre.

Conceptos sobre el ciclo del agua

Como parte del proyecto, el centro trabaja con los niños y niñas "conceptos clave sobre el ciclo del agua, el cuidado de los ríos y la vida de los peces autóctonos".

Los alevines de salmón que se soltaron, de entre 6 y 9 centímetros y con 10 meses de edad, proceden del centro ictiogénico que gestiona en Pravia la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea, que estuvo representada por su presidente Enrique Berrocal y por varios socios. No faltó la presencia de agentes medioambientales del Principado.

Conocimiento científico y curiosidad por el entorno natural

Los responsables de la guardería explicaron al alumnado las diferencias entre la trucha y el salmón, así como su ciclo vital, desde su nacimiento en el río hasta su regreso para desovar, "fomentando así el conocimiento científico y la curiosidad por el entorno natural".

Esta repoblación forma parte del programa anual que impulsa la Consejería de Medio Rural del Principado, en colaboración con las sociedades de pescadores, para preservar y recuperar la población de salmón atlántico en los ríos asturianos.

En el colegio de La Mata se imparte Infantil y Primaria y se admite por tanto alumnado de los 3 a los 12 años. Es la última escuela rural que queda en Grado, en una localidad muy próxima a la villa.