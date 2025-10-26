La generación de moscones nacidos en 1975 vuelve a reunirse en Grado

La generación de moscones nacidos en 1975 volvió a convocar un encuentro este fin de semana, en concreto, el sábado, con una cena en la villa a la que acudieron muchos de los que coincidieron en los colegios e institutos de Grado en su infancia y juventud y que se han reencontrado recientemente a través de iniciativas como esta.

Esta es la segunda cena que organiza el colectivo, que tuvo su primer reencuentro en junio de este año. Después, en verano, participaron como grupo con una carroza en el desfile de Santiago y Santa Ana de este verano en la villa, con un artilugio que homenajeó a la antigua discoteca Maracaná, hoy cerrada y que fue uno de los escenarios de las fiestas del fin de semana en Grado para muchas generaciones de jóvenes.

En el grupo que participa en estos encuentros hay principalmente exalumnos del colegio Virgen del Fresno y del Bernardo Gurdiel, aunque también hay algún caso del colegio de Grullos, en el vecino concejo de Candamo. La mayoría hizo después sus estudios en el Instituto César Rodríguez.