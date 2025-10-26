"El obispo santo Dolfo y la iglesia románica de La Mata de Grado: piedra, leyenda y pergamino" se presenta este lunes en la Casa de Cultura

"El obispo santo Dolfo y la iglesia románica de La Mata de Grado: piedra, leyenda y pergamino". Es el título del trabajo que se presenta este lunes en la Casa de Cultura de la capital moscona, a las 19.30 horas, y es obra de Isabel Ruiz de la Peña González y de Miguel Calleja Puerta, ambos profesores de la Universidad de Oviedo, de Historia del Arte ella y de Paleografía y Diplomática él.

En la nota de los autores que precede al inicio del texto se recuerda que la primera versión de él se publicó hace casi un cuatro de siglo, y se explica que la actual ha visto la luz a partir del amable interés de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Grado, que contactó con ellos para plantearles la posibilidad de una nueva edición.

Dicho y hecho, los lectores y amantes de la historia podrá disfrutar de un contenido actualizado y que se detiene en los múltiples aspectos de este templo que es uno de los más emblemáticos de Grado y siempre ha estado rodeado de leyenda, si bien con versiones que difieren en algunos puntos sobre el relato de lo que le ocurrió al famoso obispo y de cómo terminó por ser enterrado en La Mata.

Enterramiento en circunstancias milagrosas

Entre los elementos destacados en el interior del templo está el sarcófago de piedra en el que se dio sepultura al obispo o la puerta que daba accceso a la antigua iglesia románica de este lugar.

El sarcófago, tal y como se encuentra en la actualidad en el templo. / P. T.

La presentación de la obra promete ser muy interesante y el área de Cultura de Grado hace un pequeño adelanto reproduciendo una parte del texto que aparece en la contraportada del libro:

"La iglesia parroquial de La Mata, en el concejo de Grado, cobija en su interior un sarcófago de piedra de grandes dimensiones y cronología románica. Este libro está dedicado a identificar a quién pertenecía esta sepultura y explicar cómo condicionó a lo largo de los siglos la evolución arquitectónica de aquel templo. Crónicas redactadas en el siglo XII lo atribuyen a uno de los primeros obispos de la sede de Iria Flavia, del que las noticias más antiguas decían que había fallecido en Asturias, pero la leyenda forjada en el entorno de la catedral de Oviedo explicaba su muerte y su enterramiento en circunstancias milagrosas y le terminó atribuyendo una condición de santo de ámbito local. A partir de ahí, la leyenda de santo Dolfo siguió copiándose en sucesivas historias y el sarcófago pétreo de La Mata terminó convirtiéndose en un objeto de culto hasta principios del siglo XX".

El acto de presentación de este lunes está organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Grado, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento moscón. El trabajo está editado por Trea.