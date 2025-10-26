Un plan terrorífico con zombis, cine, magia y más: guía para no perderse nada de la programación de Halloween en Grado

La concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Grado ha preparado un amplio programa de actividades con motivo de la festividad de Halloween, con actividades para disfrutar en familia o con grupos de amigos. Hay talleres de cine, desfiles por las calles de la villa, sesiones de caracterización o de magia, entre otras cosas.

Lo que sigue es la programación municipal a partir del 30 de octubre y también se incluyen las actividades que cuentan con colaboración de colectivos.

Jueves, 30 de octubre

Cine en familia con "Coco". De 16.00 a 18.00 horas en el Centro Cultural de Grado. Las entradas pueden recogerse de 9.00 a 14.00 horas en La Panera.

Además, el patio de la Casa de Cultura acogerá también este día, de 18.30 a 20.00 horas, el taller "Calavorias de calabazón", actividad organizada en este caso por la Asociación Cultural Trebeyu.

Para el taller cada niño traerá su calabaza y tendrá que inscribirse previamente en la biblioteca (985754813).

Viernes, 31 de octubre

Se celebra la marcha zombi por las calles de la localidad, para mayores de 12 años y en caso de ser menores de esta edad deberán estar acompañados por un adulto. Antes, para los que quieran prepararse para la ocasión, de 18.00 a 20.00 horas, el Ayuntamiento ha organizado también un taller de caracterización en El Frontón.

De 20.00 a 21.00 horas se desarrollará la marcha zombi, un desfile por las calles de la capital que desembocará en el instituto César Rodríguez, donde habrá "danza zombie" sobre las nueve de la noche.

Después, llegará la actividad organizada en el instituto César Rodríguez por la Asociación La CooperActiva y titulada "La Casa del Terror". En este caso la entrada cuesta 6 euros a favor del colectivo, recientemente creado e integrado por jóvenes de 15 y 16 años.

Domingo, 2 de noviembre

"Truco o trato" en La Mata, a las 16.30 horas, actividad organizada por la Asociación de Vecinos Santo Dolfo. La cita es además solidaria y la recaudación que se obtenga se destinará a "El ángel de Javi", iniciativa para apoyar la investigación de la enfermedad rara que padece un niño ocho años.

Lunes, 3 de noviembre

Cine para público a partir de siete años en el Centro Cultural, con "Monster House", de 16.30 a 18.00 horas. Las entradas para asistir pueden recogerse en La Panera, de 9.00 a 14.00 horas

De 18.00 a 20.00 horas habrá discoteca en El Frontón y amagüestu con sidra dulce desde las 18.00 horas en Manuel Pedregal a cargo de la asociación de comercio y hostelería de esta calle moscona.

Martes, 4 de noviembre

"Magia en familia" en la Capilla de los Dolores, con entrada libre hasta completar aforo. La actividad comienza a las 17.00 horas y dura aproximadamente una hora.