Premios con mucho cuento en Grado: así fue el acto de entrega de los galardones del XXXIII certamen literario "Valentín Andrés"

El profesor Javier Calvo recibió este sábado en Grado la insignia de oro de la Asociación Valentín Andrés. Docente que dio clase en los institutos de la villa, es colaborador de la entidad desde sus inicios, participando como jurado en todas las ediciones del certamen literario que organiza cada año el colectivo.

La distinción se le impuso precisamente durante el acto de entrega de los premios del XXXIII Concurso de Cuentos "Valentín Andrés", un acto que se desarrolló en el nuevo Centro Cultural moscón y que contó con una gran afluencia de público. Acudieron todos los galardonados en esta edición, en la que ganó, en la categoría de adultos Pilar Arija, que se desplazó desde Málaga para recibir el premio.

Recopilación de las obras

Estuvo presente el artista Amado González, "Favila", autor de las ilustraciones del XXXIII volumen que se ha editado para publicar los relatos galardonados, Yasmina García, poeta y autora del prólogo, Pedro Caramés, gerente de la Sidrería-Gastrobar la Finca, miembros de los jurados y familiares y amigos de los premiados.

Este año Pilar Arija se proclamó ganadora en la categoría interacional con la obra "Comida para pájaros". El segundo premio fue para "Carta a los Reyes Magos desde la ciudad cementerio", del madrileño Alberto Echavarría.

Premiados en la categoría escolar

En el concurso escolar venció en la categoría A el cuento "El pajarito de Andrea", de Andrea González Vega, del colegio Francisco Fernández González de Cancienes (Corvera). El segundo premio fue para "La historia de Pepe el mono y su lucha contra el bullying", de Leo Granda Rodríguez, alumno del colegio Virgen del Fresno, de Grado.

En la categoría B se alzó con el primer puesto "El monte y l’esguil", de Celia de la Grana Rodríguez, también del colegio moscón Virgen del Fresno, mientras que el segundo lo logró "El samurái y el secreto del bosque", de Anna Bobyleva, del colegio Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas (Castrillón).

"Eco del pasado", de Marlene Álvarez Lazar, del colegio Aurelio Menéndez, de San Antolín de Ibias, y "El guardián de las tradiciones", de Brando Suárez Álvarez, del IES Ramón Areces, de Grado, consiguieron el primer y segundo premio, respectivamente, del certamen en su categoría C. En la D se llevó el primer premio la obra "Museo de los objetos perdidos", de Paula Carballeira Álvarez, del IES Pando de Oviedo.