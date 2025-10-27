Blancanieves llega a Grado para festejar Halloween: esta es la obra de teatro que se puede ver el día 31 en la capital moscona
Guayominí Producciones reinterpreta uno de los mayores clásicos de la literatura infantil
Blancanieves se moderniza en Grado el día de Halloween. El Teatro Auditorio de la capital moscona alberga el próximo viernes día 31 una representación de Guayominí Producciones que revisita uno de los clásicos de la literatura infantil de todos los tiempos para darle un nuevo aire: "Blancanieves XXI", lleno de humor y pinceladas de actualidad.
La función comienza a las 19.30 horas y la entrada es gratuita: los interesados en acudir pueden retirar sus billetes en la biblioteca, a razón de dos por persona, para presencir una comedia para todos los públicos que promete no dejar indiferente a nadie.
En esta versión del cuento de Blancanieves se mezclan durante 55 minutos elementos sacados de la historia "real" con otros más cercanos a las historias y colores de las películas de Tim Burton que a los Hermanos Grimm o Disney, y todo ello se aderezará con muchísimas dosis de humor algo canalla, gamberro y muy irónico.
Tres personajes se fotografían mientras da comienzo la historia: se retratan junto a los personajes de la obra buscando la mejor luz, la mejor pose y el mejor filtro para conseguir más seguidores. Así, pasarán por el escenario la miope Blancanieves, la madrastra en busca de belleza y seguidores de Intagram, el inocente Pepe el Pescador, el príncipe del reguetón o los enanitos, niños y niñas convertidos en "ni-nis".
El elenco está compuesto por Nerea Vázquez, Pedro Durán y Arantxa Ramos, que también es la directora. La iluminación es de Cundi García, la escenografía de Josune Cañas, el vestuario de Azucena Rico y la música de Álvaro Bárcena.
Todo ello, para partirse de risa en una de las tardes más terroríficas del año.
