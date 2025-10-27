Un mes para hacer turismo por la villa con el mercado más antiguo de Asturias: estas son las fechas y horas de las visitas gratuitas que ofrece Grado en noviembre

Un mes de visitas guiadas gratuitas para conocer el patrimonio de la la villa o sus museos, en los que se muestra la cultura, tradiciones e historia del municipio que tiene el mercado más antiguo de Asturias. La propuesta del área de Turismo del Ayuntamiento de Grado para noviembre ofrece multitud de opciones de días y horas para disfrutar de un recorrido con guía por el casco histórico o la arquitectura indiana, de las colecciones museísticas o acudir a alguno de los muchos equipamientos municipales, algunos instalados en palacios que ya de por sí constituyen un punto de interés.

La que sigue es la oferta de fechas y horarios para cada visita:

-Casco histórico de la villa, que incluye la Capilla de Los Dolores y la sede Llagar de sidra del Musseo Etnográfico

La duración de esta visita es de unos 50 minutos y es necesaria reserva previa a través de la Oficina de Turismo de Grado (636 90 90 88/ 985 75 08 04). Puede realizarse el sábado 1 de noviembre a las 12.00 horas, el domingo 2 a las 11.00 horas, el viernes día 7 a las 12.00 horas, el sábado 22 a las 12.00 horas o el miércoles 26 a las 12.00 horas. También el sábado 29 a las 12.00 horas y el domingo 30 a las 12.00 horas.

-Arquitectura indiana y casco histórico

La visita para conocer los impresonantes palacetes indianos de la villa, además del casco histórico de la capital moscona, tiene una duración de hora y media y es necesaria reserva previa a través de la Oficina de Turismo de Grado (636 90 90 88/ 985 75 08 04). En noviembre se oferta los sábados 1, 22 y 29, a las 12.00 horas.

-Museo "Villa ya Mercáu"

Hay programada una visita guiada para el 5 de noviembre a las 12.00, con una duración de una hora. Para hacer la reserva previa se puede llamar a la Oficina de Turismo, en la que también se pueden consultar fechas y horarios de apertura generales este mes para acudir de manera libre este museo, que se ubica en el Palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra.

Este espacio acoge, entre otras cosas, una muestra sobre la historia de las grandes sagas de comerciantes y el mercado de la villa.

-Colección Historia de la Fotografía de Corsino Fernández

Esta muestra, ubicada también en el palacio Fontela, cuenta con más de un millar de piezas, en su mayor parte cámaras. La enseña y explica su propietario, Corsino Fernández. Tiene una duración de una hora y siempre se celebra el primer domingo de cada mes. Por tanto, este noviembre está disponible el domingo día 1. En este caso no es necesaria reserva previa y solo es necesario acudir a las 12.00 horas al Palacio Fontela (calle Eduardo Sierra).

-Museo de Cultural Tradicional y Colección de la Guerra Civil

La visita es libre los miércoles, en horario de 16.00 a 18.30 horas. Este equipamiento se localiza en la sede museística de La Cardosa.

-Colección de Acordeones de Felipe Rubial

Cuenta con piezas de todo el mundo, de diversas épocas y tipos. La visita la guía su propietario, Felipe Rubial, y este mes de noviembre se desarrolla el domingo 23 a las 12.000 horas. No es necesaria reserva, solo acudir a la hora indicada al Palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra.

Oficina de Turismo

Por otro lado, la Oficina de Turismo y el Museo Villa ya Mercáu, situados en el Palacio de Fontela, estarán cerrados del 8 al 18 de noviembre. Durante los días de cierre, los visitantes pueden conseguir algunos mapas, folletos o sellar su credencial en el Ayuntamiento (lunes a viernes de 9.00 a 14.00) o en la biblioteca, ubicada en el Palacio Miranda-Valdecarzana (lunes a domingo de 10.00 a 20.45 horas).

Todo el comercio y la hostelería local de Grado abre los domingos hasta las tres de la tarde, coincidiendo con el horario del mercado dominical que llena de bullicio la villa, donde es tradición el recorrido por los puestos y tomar el vermú en alguno de los muchos establecimientos de la localidad y en sus terrazas.