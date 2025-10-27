El PP de Grado reclama un nuevo convenio con la SGAE: "Las comisiones de fiestas van a quedarse sin bonificación en los derechos de autor"

El PP de Grado ha presentado una moción al Pleno en la que insta al equipo de gobierno a negociar con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) "un nuevo convenio de colaboración que mantenga o amplíe las bonificaciones aplicadas a las comisiones de festejos y asociaciones vecinales del concejo".

Según fuentes populares, esta iniciativa surge tras la comunicación oficial remitida por la SGAE en la que informa de la rescisión, a partir del 1 de enero de 2026, del convenio vigente. "Esta decisión se debe a la falta de colaboración municipal en la mediación con las comisiones de fiestas y a la ausencia de información de contacto necesaria para el adecuado cumplimiento del acuerdo", argumenta la sociedad en el escrito al que han tenido acceso los populares.

El PP sostiene que el convenio, suscrito el 2 de febrero de 2018, permitía aplicar una bonificación del 25% en los derechos de autor correspondientes a las actividades musicales gratuitas y abiertas al público organizadas por las comisiones de festejos. "El Ayuntamiento de Grado se había adherido tras la aprobación por unanimidad, en 2017, de una moción presentada por la oposición para reducir los costes derivados de los derechos de autor en las fiestas populares del municipio", recuerdan los populares, que muestran su "preocupación" y responsabilizan al equipo de gobierno de “haber permitido la pérdida de un convenio muy beneficioso para el concejo por falta de gestión, coordinación y comunicación con la SGAE".

"Las comisiones de festejos sostienen, con trabajo voluntario y esfuerzo vecinal, una parte fundamental de la identidad cultural y social de Grado, y merecen todo el apoyo del Ayuntamiento, no desinterés y abandono", defiende el PP, para subrayar que “las fiestas de prao son una tradición profundamente arraigada, que fomenta la convivencia, la cultura y la participación ciudadana, y que debe ser protegida mediante políticas activas de apoyo institucional”. Sobre esta premisa, la moción insta a "manifestar el apoyo del Ayuntamiento a las comisiones de festejos y asociaciones vecinales, reconociendo su labor desinteresada en la conservación de las tradiciones populares". Igualmente, se pide al equipo de Gobierno que "abra un proceso de negociación con la SGAE para la firma de un nuevo convenio que mantenga o amplíe las bonificaciones vigentes".

El P exige al equipo de Gobierno que “asuma su responsabilidad y actúe con diligencia para garantizar que las fiestas populares sigan siendo un símbolo de orgullo y unión para todos los moscones”.