Grado enseña a los peques a atarse los cordones: Lola y Lolo tienen la clave para no hacerse un lío

Atarse los cordones de los zapatos puede resultar una tarea complicada de aprender par los más pequeños, pero en Grado tienen la fórmula para que se convierta en un asunto sencillo y lleno de diversión.

Para ello se ha organizado un taller destinado a niños de 3 a 5 años, que será impartido por varias maestras de la Escuelina de La Mata. Con dos personajes llamados Lola y Lolo los escolares podrán conocer varios trucos divertidos para no hacerse un lío con los cordones y salir airosos del trance.

El taller cuenta con 30 plazas y es gratuito, previa inscripción en la Biblioteca municipal. La organización corre a cargo de Editorial SM, la Escuelina de la Mata, la Biblioteca Pública de Grado y la librería Las Dos Vías.