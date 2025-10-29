Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio siglo con mucho arte: el colegio Virgen del Fresno de Grado celebra sus 50 años de vida pintando varios murales en el centro

Los trabajos, que recrean edificios emblemáticos o tradiciones del concejo, son obra de Lara Vega, exalumna que los "ha dejado perfectos"

En imágenes, los murales del aniversario del Virgen del Fresno de Grado

En imágenes, los murales del aniversario del Virgen del Fresno de Grado

En imágenes, los murales del aniversario del Virgen del Fresno de Grado / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El colegio público Virgen del Fresno de Grado cumple nada menos que 50 años y lo celebra con diversas iniciativas. Entre ellas, varios murales conmemorativos que además son obra de una exalumna, Lara Vega, artista moscona que siempre apoya proyectos que tengan que ver con el concejo y que en este caso ha vuelto a realizar un trabajo precioso que ya puede verse en varios lugares del interior del edificio principal del centro.

"Pasos compartidos"

Se trata de tres murales de distinta temática. Uno recrea inmuebles que forman parte del patrimonio de Grado y son señas de identidad de la villa, como la capilla de Los Dolores, el Palacio Miranda-Valdecarzana, la Casa Consistorial, el quiosco de la música del parque de Arriba o la iglesia, edificio este último que ha pintado logrando integrar a la perfección una figura de la Virgen del Fresno que fue colocada hace años en la pared que ahora ocupa la obra. En este trabajo puede además leerse un pequeño texto alusivo al aniversario del centro, que abrió sus puertas en octubre de 1975. "Medio siglo de pasos compartidos, donde cada diferencia ha sumado un nuevo rumbo", ha escrito la autora, que es licenciada en Bellas Artes, tiene el máster que la habilita para la docencia y es actualmente profesora en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias.

El mural que recrea edificios emblemáticos del patrimonio de Grado.

El mural que recrea edificios emblemáticos del patrimonio de Grado. / P. T.

El segundo de los murales de Lara Vega está dedicado al mercado moscón, aunque desde una perspectiva diferente, que deja ver algunos de los puestos típicos de los mercadones, con sus toldos a rayas, instalados en la plaza del Ayuntamiento. Este se ha pintado sobre una pared del comedor del colegio.

Mientras, la tercera de las obras conmemorativas reproduce una imagen de escolares y docentes con las manos entrelazadas y formando una cadena humana en uno de los patios exteriores, sobre la pista deportiva que también es velódromo. Lleva asimismo escrito un mensaje, en esta ocasión en asturiano: "Hai tantos ritmos pa deprender como llatíos pa enseñar".

El mural sobe el mercado.

El mural sobre el mercado. / P. T.

Tal y como explica la directora del centro, Paraíso Álvarez, la idea de realizar estas obras nació como iniciativa para que tan señalado aniversario dejara su huella en el colegio y para que además contribuyera a embellecer las instalaciones. "El colegio necesitaba, digamos, algo de ‘ambiente’, y surgió el proyecto de hacer estos murales. El caso era quién podía hacerlos, caímos en que Lara había sido además alumna y con ella fueron todo facilidades desde el primer momento", indica Álvarez.

Artista que eligió también la docencia

Fue la artista la que propuso las ideas de temática y "quedó todo perfecto" para conmemorar de este modo los 50 años que se han cumplido desde la inauguración del centro, destaca la directora. Los textos que acompañan a las obras son también creaciones de la artista.

Según explica Lara Vega, en el caso del mural de la entrada el mensaje escrito bajo la pintura habla de que "todos empezamos aquí, que cada pasito suma, por lo que me pareció buena idea la frase de medio siglo de pasos compartidos, donde cada diferencia ha sumado un nuevo rumbo". Vega reflexiona además sobre el hecho de que "siempre vamos a acabar donde empezamos, indirectamente, como puede ser en mi caso", ya que ha vuelto a su colegio para realizar estas obras y además ella misma es docente. "Soy artista, pero además me he dedicado a la enseñanza, entonces al final el colegio y el instituto también marcan para el futuro", señala.

Noticias relacionadas y más

La obra realizada a partir de una fotografía de una actividad que se desarrolló en el colegio.

La obra realizada a partir de una fotografía de una actividad que se desarrolló en el colegio. / P. T.

El colegio tiene previstas diversas actividades para celebrar este medio siglo de vida, entre ellas exposiciones. Algunas ya se están preparando en las paredes del colegio, donde se están colgando paneles que muestran a deportistas destacados en sus trayectorias y que fueron alumnos del colegio.

