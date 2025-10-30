Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "Bruxiamagüestu" triunfa en La Mata con carreras con escoba, lanzamiento de sombreros, castañas y postres otoñales en la escuela rural de Grado

Juegos temáticos, danza y degustaciones fueron parte de una fiesta llena "de magia, tradición y convivencia"

El "Bruxiamagüestu" de La Mata, en imágenes / ELM

Paula Tamargo

Grado

"Bruxiamagüestu", una "divertida mezcla entre el amagüestu y Halloween". Es la fiesta que ha celebrado la Escuela La Mata, en Grado, una actividad propia de estas fechas que en este centro educativo se inspira en las historias que hablan de "las brujas que viven en los bosques asturianos y se juntan para realizar pócimas misteriosas con castañas, bellotas, calabazas...". Durante la jornada, el alumnado participó en talleres creativos, elaborando originales gafas de castañas y bellotas, y hubo juegos temáticos.

Carreras de escobas, lanzamiento de sombreros o el reto “tira y encesta el ojo”, fueron algunos de los juegos de los que disfrutaron en el centro. Se bailó además la danza “La Xarra”.

Escolares y familias

El fin de fiesta fue una degustación de castañas y postres otoñales junto a las familias de los escolares. "¡Un día lleno de magia, tradición y convivencia en nuestra escuela!", destacan desde el colegio.

La escuela La Mata es el último centro de tipo rural que permanece abierto en el concejo y es un referente educativo por la calidad de la enseñanza que atrae a familias que prefieren un cole con menos escolares y aulas multinivel, con compañeros de diferentes edades. En el colegio se imparte Infantil y Primaria y se admite por tanto alumnado de los 3 a los 12 años.

