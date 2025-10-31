"Blancanieves XXI" sale a escena en Grado este viernes: así puedes conseguir las entradas gratuitas

El Centro Cultural de Grado acoge hoy, viernes, la representación de "Blancanieves XXI", de Guayominí Producciones. Es a las 19.30 horas, las entradas son gratuitas y pueden recogerse en la biblioteca municipal (dos por persona).

Se trata de una comedia para todos los públicos, con una duración de 55 minutos para una versión del cuento de Blancanieves en la que "se mezclan elementos sacados de la historia con otros más cercanos a las historias y colores de las películas de Tim Burton que a los Hermanos Grimm o Disney".