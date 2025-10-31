"Blancanieves XXI" sale a escena en Grado este viernes: así puedes conseguir las entradas gratuitas
El Centro Cultural de la villa acoge la representación a partir de las 19.30 horas
El Centro Cultural de Grado acoge hoy, viernes, la representación de "Blancanieves XXI", de Guayominí Producciones. Es a las 19.30 horas, las entradas son gratuitas y pueden recogerse en la biblioteca municipal (dos por persona).
Se trata de una comedia para todos los públicos, con una duración de 55 minutos para una versión del cuento de Blancanieves en la que "se mezclan elementos sacados de la historia con otros más cercanos a las historias y colores de las películas de Tim Burton que a los Hermanos Grimm o Disney".
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo