El encendido del alumbrado navideño ya tiene fecha en Grado: esta es la previsión para la decoración festiva que se repartirá por toda la villa

Grado ha licitado el contrato para la instalación de la decoración navideña en la villa y el pliego de condiciones incluye la previsión de la fecha en que se encenderá el tradicional alumbrado festivo. Será, en principio y si no hay cambios, el viernes 5 de diciembre. Permanecerá hasta el 6 de enero incluido, es decir, un total de 33 días. Las empresas interesadas en presentar ofertas para hacerse cargo de la colocación de arcos de luz, photocall, figuras en tres dimensiones, etcétera, tienen de plazo hasta el 12 de noviembre para hacer su propuesta y optar al proceso de adjudicación.

El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento de Grado para la contratación detalla las calles y zonas en las que está previsto colocar elementos decorativos de distinto tipo, que se repartirán por toda la villa. Así, en la carretera general, el tramo de la N-634 que atraviesa la capital moscona, se instalarán 14 arcos de luz distribuidos desde la zona de Las Dos Vías y la rotonda de Valentín Andrés, pasando por Eulogio Díaz Miranda y Flórez Estrada hasta el "Felices Fiestas" de La Podada.

En el Parque San Antonio (parque de Abajo) se plantean 6 motivos en farolas, 1 photocall 3D en la zona del ajedrez y 4 figuras luminosas colocadas sobre los jardines. En la calle Manuel Pedregal habrá cuatro arcos vistosos y en la de los Marqueses de la Vega de Anzo habrá otros cuatro. La plaza Álvaro González dispondrá de cortina de luz y la General Ponte de paraguas/cortinas que la cubra por completo.

Entradas a la capital moscona

A la entrada de Grado por San Pelayo, a la altura de la panadería habrá también motivos y uno estilo arco con el lema "Felices fiestas" en la zona del puente, a los que se unirán otras piezas decorativas luminosas en las farolas. Jove y Valdés (la estación) tendrá asimismo decoración, como la residencia de ancianos.

El acceso a la villa desde la zona de Castañedo contará también con un "Felices fiestas" en arco y decoración en el jardín de la turboglorieta.

Cadenas de luz sobre la plaza General Ponte, el año pasado. / P. T.

En La Magdalena, en la zona de iglesia habrá arco y motivos luminosos, que se instalarán asimismo en la calle Francisca Fernández Miranda y Cimadevilla, que contará con cuatro arcos empezando desde la Administración de loterías. En la plaza Indalecio Corugedo, en la zona de La Blanca, se colocará, como en años anteriores un photocall de suelo y cortinas de luz, que también habrá en Regino López.

El Ayuntamiento lucirá asimismo decorado en el balcón, habrá arcos en Alonso de Grado y cortinas de luz en El Curato. La calle Asturias tendrá elementos vistosos y contará también con decoración en el parque central de este punto de la villa. El Bolao dispondrá de cinco arcos distribuidos a lo largo de toda la calle, no solo en la continuación de la calle Asturias.

El Casal, La Flor y El Palmeral

El Palmeral contará con tres arcos distribuidos alrededor de los edificios y el parque, habrá motivos en las farolas de El Cabo, en la plaza Longoria y en Julio César Estrada y Eduardo Sierra cortinas de luz. La travesía La Panerina y Tras los Hórreos tendrán también decoración navideña.

En El Casal habrá decoración en la plaza de Lucía Rodríguez, en el parque del barrio y en la calle Alfoz de Salceo. En La Flor se instalarán arcos, como en Suárez Valdés. Las Calles Nuevas y La Troncada dispondrán asimismo de motivos de distinto tipo.

En Fernando Villabella habrá decoración hasta el cruce del polideportivo, como también se instalará en Ramonina del Río, Pepín Fernández, Los Niserinos, La Podada, la Avenida de los Deportes y El Palomar, zonas que tendrán diversos motivos, desde arcos hasta cadenas de luces o motivos de otro tipo.

Esta es una previsión de la decoración navideña, si bien los motivos que definitivamente vayan a ser instalados deberán contar con el visto bueno del responsable municipal. "Todos los arcos, composiciones, decoraciones y equipos de iluminación ornamental a suministrar dentro del presente contrato, aunque no se haga mención expresa a ellos, serán preferentemente de tecnología led", precisan las condiciones para la empresa que resulte adjudicataria.