Grado llena la "escuela de atarse los cordones", un éxito de participación familiar para una experiencia de "aprendizaje, arte, diversión y colaboración"

Aprender a atarse los cordones es una tarea que lleva tiempo y esfuerzo a los más pequeños. Lo saben bien las familias, que llenaron el original taller dedicado a practicar esta destreza que se organizó en Grado con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento, la biblioteca municipal, la Escuela La Mata, la Librería Las Dos Vías y la Editorial SM. La actividad, desarrollada en la sala de la chimenea de la Casa de Cultura moscona, atrajo a numeroso público, padres y madres con sus hijos que no dudaron en apuntarse a una propuesta que acabó por ser una "gran experiencia" también musical y de convivencia.

"Lo que en un principio iba a ser simplemente un taller práctico se convirtió en una experiencia artística gracias a la introducción del cuento musical ‘Un día con Lalo y Lolo’, amenizado con las melodías de la flauta", explicaron los participantes en la iniciativa, a cargo de las docentes de la Escuela La Mata María Alonso Fernández y Salomé Fernández Guisasola. Estuvieron acompañadas por Olaya Alonso, quien puso el toque musical con su travesera.

Lectura, pintura y convivencia

Tras la lectura de un cuento para centrar la atención de los más pequeños, las maestras ofrecieron una explicación, paso a paso, sobre cómo atar correctamente los cordones, una propuesta cuyo objetivo es "fomentar la autonomía y la coordinación".

Docentes y familias, durante la actividad. / LNE

"Finalmente, los niños y niñas disfrutaron pintando zapatos y practicando el atado de cordones, combinando aprendizaje, arte y diversión en una jornada llena de color, música y colaboración", destacan las docentes que dirigieron este taller.

Destinado a niños de 3 a 5 años, contó con 30 plazas que se cubrieron por completo. De hecho, algunos interesados quedaron "en lista de espera".