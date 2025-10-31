Grado llena la "escuela de atarse los cordones", un éxito de participación familiar para una experiencia de "aprendizaje, arte, diversión y colaboración"
El primer taller para enseñar a los más pequeños esta destreza agota plazas
Aprender a atarse los cordones es una tarea que lleva tiempo y esfuerzo a los más pequeños. Lo saben bien las familias, que llenaron el original taller dedicado a practicar esta destreza que se organizó en Grado con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento, la biblioteca municipal, la Escuela La Mata, la Librería Las Dos Vías y la Editorial SM. La actividad, desarrollada en la sala de la chimenea de la Casa de Cultura moscona, atrajo a numeroso público, padres y madres con sus hijos que no dudaron en apuntarse a una propuesta que acabó por ser una "gran experiencia" también musical y de convivencia.
"Lo que en un principio iba a ser simplemente un taller práctico se convirtió en una experiencia artística gracias a la introducción del cuento musical ‘Un día con Lalo y Lolo’, amenizado con las melodías de la flauta", explicaron los participantes en la iniciativa, a cargo de las docentes de la Escuela La Mata María Alonso Fernández y Salomé Fernández Guisasola. Estuvieron acompañadas por Olaya Alonso, quien puso el toque musical con su travesera.
Lectura, pintura y convivencia
Tras la lectura de un cuento para centrar la atención de los más pequeños, las maestras ofrecieron una explicación, paso a paso, sobre cómo atar correctamente los cordones, una propuesta cuyo objetivo es "fomentar la autonomía y la coordinación".
"Finalmente, los niños y niñas disfrutaron pintando zapatos y practicando el atado de cordones, combinando aprendizaje, arte y diversión en una jornada llena de color, música y colaboración", destacan las docentes que dirigieron este taller.
Destinado a niños de 3 a 5 años, contó con 30 plazas que se cubrieron por completo. De hecho, algunos interesados quedaron "en lista de espera".
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo