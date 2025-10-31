María Ureña González del Valle será la quinta marquesa de la Vega de Anzo, título que hunde sus raíces en Grado y en la casa familiar del palacete de Santa Julita

María Ureña González del Valle será la V marquesa de la Vega de Anzo, título que hereda de su madre, la recientemente fallecida Pilar González del Valle García de la Peña. Recibe el marquesado como hija mayor, tal y como confirmó la familia, aunque la propia Pilar González del Valle ya lo adelantaba hace años en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

"Mi hija, María Ureña González del Valle, es la mayor. Ella será la próxima marquesa, la primera marquesa de la Vega de Anzo que no llevará el González del Valle de primer apellido. Me siento muy orgullosa de un título que no nos da prebendas, pero sí obligaciones", expresaba ya en 2008 la que ha sido la cuarta marquesa, muy vinculada a Grado, donde pasaba vacaciones y temporadas en la casa familiar de Castañeo.

Pilar González del Valle siempre destacó que su familia se consideraba moscona. Mujer implicada en causas sociales y solidarias, apasionada de los toros y persona cuya amabilidad era seña de identidad, heredó en 1992 el título de marquesa de la Vega de Anzo de su padre, el ovetense José María González del Valle Herrero, cuya vida también transcurrió con una vinculación permanente con Grado, al igual que la de generaciones anteriores.

"Mis raíces están en Asturias"

"En Asturias están mis raíces. Oviedo, Gijón y por supuesto Grado, donde está la casa familiar, son lugares fundamentales en mi vida. Cuando bajo de un avión o cruzo Pajares -ahora el Negrón- me siento en casa. A mis hijos les pasa lo mismo. Venimos a menudo. Queremos mucho a Grado y a Vega de Anzo. Grado es mi tierra y me gusta participar en todos los temas en los que puedo ayudar de algún modo", señalaba en la misma entrevista.

Pilar González del Valle, en una foto de archivo. / Juan Plaza

Los antepasados de la familia actual hunden sus raíces en Grado por el matrimonio de Julita Fernández de Miranda y Vives, natural del concejo, con Emilio Martín González del Valle y Carvajal, primer marqués de la Vega de Anzo.

Casa familiar de Castañeo

Él edificó en Grado a finales del siglo XIX el palacete Santa Julita, que toma su nombre de esta su primera esposa, que falleció muy joven. Una capilla conforma el cuerpo central de esta la propiedad que es casa familiar y el pequeño templo honra precisamente la memoria de Julita, que aparece de hecho en una de las obras pictóricas de gran tamaño del interior.

El segundo marqués de la Vega de Anzo fue Martín González del Valle y Fernández de Miranda, hombre que fue gran benefactor del concejo de Grado y que por ello cuenta con un monumento en el parque de Abajo de la villa, que se inauguró hace más de siete décadas, un 30 de septiembre de 1954. El tercer marqués de la Vega de Anzo fue el citado José María González del Valle Herrero, padre de Pilar González del Valle y de otras cuatro hijas, Ana, María José, Belén y Paloma, fruto de su matrimonio con Josefina García de la Peña y Díaz-Madroñero.

Pilar González del Valle, cuarta marquesa, falleció el pasado 21 de octubre en Madrid, donde fue incinerada. Sus cenizas fueron trasladadas a la iglesia parroquial de San Pedro de Grado, donde descansa para siempre con otros miembros de la familia que reposan junto al retablo de la Purísima Concepción en el ala derecha del templo.