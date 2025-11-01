Los "colegios encantados" que guardan la esencia de una comunidad escolar: así es el proyecto educativo con el que el Virgen del Fresno de Grado celebró Halloween

Cada curso, el colegio público Virgen del Fresno de Grado celebra Halloween con distintas propuestas creativas. Esta vez el área de Inglés organizó el “Haunted School Contest” (Concurso del Colegio Encantado), una actividad "que invita al alumnado y a sus familias a dar rienda suelta a la imaginación" con el diseño y elaboración de pequeños "colegios encantados". La iniciativa ha sido un éxito de participación, con multitud de trabajos expuestos en la entrada del edificio principal del centro.

Todas las creaciones se elaboraron con materiales reutilizados y se inspiraron en el propio entorno escolar. "La propuesta combina aprendizaje, arte y sostenibilidad, fomentando además la participación activa de las familias, cuya colaboración resulta esencial para dar forma a las originales y sorprendentes maquetas que llenan de ambiente festivo los pasillos del colegio", destacan los docentes responsables de la iniciativa en un colegio que es referente por sus muchas actividades e implicación de toda la comunidad educativa.

"Significado especial"

En esta ocasión esta actividad tiene un significado "especial", pues coincide con el aniversario número 50 del colegio, circunstancia que ha supuesto que "muchas familias hayan querido reflejar en sus creaciones recuerdos, símbolos y alusiones a la historia" de este emblemático centro moscón, con una matrícula de unos cuatrocientos alumnos.

Desde el equipo docente de Inglés destacan la "enorme creatividad, dedicación y entusiasmo mostrados tanto por el alumnado como por las familias".

"Actividades como esta permiten disfrutar de una celebración educativa en la que se mezclan la lengua inglesa, la expresión artística y el trabajo en equipo, reforzando los lazos que unen a toda la comunidad escolar", añaden los profesores responsables de esta iniciativa.