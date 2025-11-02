Difuntos en Grado: las imágenes de Todos los Santos, día de recuerdo, flores y reunión de familias en el camposanto
Lleno en el cementerio moscón para cumplir con una tradición que no se pierde en una fecha para tener muy presentes a los seres queridos que faltan
Día de recuerdo, flores y reunión de familias en el cementerio de Grado por Todos los Santos, que se celebró en el camposanto moscón a las cuatro de la tarde, hora del oficio religioso que ofreció el párroco Neyo García.
Vecinos y familiares llegados también desde otros puntos de Asturias para honrar a los seres queridos que ya no están llenaron el cementerio. Se vieron mayores y pequeños cumpliendo con una tradición que no se pierde en un día del año reservado para tener muy presentes a los que faltan.
