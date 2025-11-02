Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Difuntos en Grado: las imágenes de Todos los Santos, día de recuerdo, flores y reunión de familias en el camposanto

Lleno en el cementerio moscón para cumplir con una tradición que no se pierde en una fecha para tener muy presentes a los seres queridos que faltan

En imágenes: día de Difuntos en Grado / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Día de recuerdo, flores y reunión de familias en el cementerio de Grado por Todos los Santos, que se celebró en el camposanto moscón a las cuatro de la tarde, hora del oficio religioso que ofreció el párroco Neyo García.

Vecinos y familiares llegados también desde otros puntos de Asturias para honrar a los seres queridos que ya no están llenaron el cementerio. Se vieron mayores y pequeños cumpliendo con una tradición que no se pierde en un día del año reservado para tener muy presentes a los que faltan.

