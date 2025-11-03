El juego del rosco llega a Grado el día 7, con sorteos de regalos para los participantes en la campaña de Cogersa sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El Ayuntamiento de Grado participa en la Semana europea de la prevención de residuos, una actividad promovida desde el consorcio Cogersa y que llega a la villa moscona el próximo 7 de noviembre. La carpa en la que se desarrollará la iniciativa se instalará en la Plaza General Ponte, en horario de 10.00 a 15.30 horas.

La actividad forma parte de la campaña que se ha puesto en marcha en colaboración con distintos ayuntamientos para sensibilizar a la ciudadanía sobre uno de los residuos que más ha crecido en la Unión Europea en los últimos años, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Embajadores escolares

En Grado se explicará cómo reciclar este tipo de materiales con las indicaciones de educadores ambientales, que ofrecerán también información sobre su impacto en el medio ambiente. Para los que acudan a participar habrá "juego de rosco” con preguntas sobre el tema de esta campaña y sorteos para ganar artículos eléctricos y electrónicos.

La caravana de Cogersa, con los premios del sorteo, en uno de los puntos de parada del mes de octubre. / Cogersa

La iniciativa de Cogersa también prevé que escolares del municipio sea embajadores de esta campaña, informando en la calle sobre este tipo de residuos y su impacto, para lo que se proporciona a los centros educativos materiales para trabajo previo en las aulas.

Los premiados en los sorteos por participar se fallarán durante el fin de semana de puertas abiertas del 30 de noviembre en el Centro de Interpretación de los Residuos de Cogersa (Serín).

“Conecta el valor, desconecta el residuo”

En el marco de la Semana europea de la prevención de residuos, Cogersa desarrolla esta iniciativa en colaboración, en concreto, con quince ayuntamientos, en una acción común que consiste en la campaña de sensibilización itinerante que lleva por lema “Conecta el valor, desconecta el residuo”.

Desde el 16 de octubre, la caravana ha visitado los ayuntamientos de Laviana, Aller, Llanera, San Martín del Rey Aurelio, Candamo, Soto del Barco, Avilés, Castropol, Mieres, Navia y Siero. En noviembre, la itinerancia culmina en Cangas de Onís (día 5), Pravia (día 6), Grado (día 7) y Las Regueras (día 9).