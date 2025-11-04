La gran familia de la montaña se da cita en Grado para vivir seis días de relatos de aventura, naturaleza e historias de superación personal

La gran familia de la montaña está convocada en Grado. Las XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón llegan a finales de noviembre con un cartel de mucha altura, no solo por las gestas deportivas de quienes protagonizarán las conferencias, sino por las historias humanas detrás de quienes van a ofrecer su experiencia y compartir sus vivencias con el público. La cita reunirá a seis voces destacadas del montañismo, la aventura y la naturaleza durante seis días, del 20 al 28 de noviembre, en el nuevo Centro Cultural.

Se trata de ponentes que aportarán su visión sobre la montaña desde la perspectiva del deporte, la ciencia y la superación personal, actividades abiertas a todos los que deseen acudir, con entrada libre y hasta completar aforo. Todas las sesiones serán a las 19.30 horas y en las charlas se combinarán temáticas que combinan experiencias deportivas, proyectos solidarios, fotografía y divulgación científica.

Lo que sigue es el programa de ponentes y actividades de las XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón.

20 de noviembre. Víctor Iglesias Lobato – El desafío del Tor des Geants.

Natural de Muros de Nalón y profesor en el IES Ramón Areces de Grado, el año pasado completó el Tor des Geants, una de las pruebas más duras del mundo: 350 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo por el Valle de Aosta (Italia). Habitual de pruebas como la Travesera de Picos o el Desafío Somiedo, comenzó en el equipo Mueve-t del Grupo Montañero Moscón.

24 de noviembre. Chus Fernández – Una temporada en imágenes

Fotógrafo aficionado y miembro activo del Grupo Montañero Moscón, Chus Fernández es el encargado de poner imágenes a la historia del grupo. En su tradicional presentación ofrecerá un pase fotográfico con lo mejor de la temporada: rutas, cumbres, paisajes y momentos compartidos en la montaña. Una cita siempre esperada que muestra la esencia del club y la belleza de los escenarios naturales que recorren sus socios.

25 de noviembre. Encumbradas – Mujeres en las cumbres

El proyecto Encumbradas, impulsado por el Patronato Deportivo Municipal de Siero, reivindica el papel de la mujer en la montaña y da visibilidad a sus experiencias y logros. A través de imágenes, la charla mostrará cómo el montañismo femenino gana presencia y fuerza en los últimos años. Una mirada inspiradora sobre la igualdad y la pasión compartida por las alturas.

26 de noviembre. José Fernández García – Astronomía y naturaleza: una mirada desde la montaña

Natural de Grado, apasionado de la naturaleza y la ciencia, José Fernández, físico de profesión y astrónomo y fotógrafo de vocación, hablará de cómo en este planeta está todo impregnado de radiación en forma natural.

27 de noviembre. Vanesa Almeida Querajazu – Proyecto "8000 sin barreras"

Vanesa Almeida tuvo una destacada carrera en la vela, donde logró tres Campeonatos de España, un Campeonato del Mundo y la Medalla al Mérito Deportivo, además de ser entrenadora del Equipo Paralímpico Español en los Juegos de Londres 2012. Su vida dio un giro decisivo en 2021 cuando, recién diagnosticada con Autismo de Alto Funcionamiento, descubrió la montaña invernal durante un curso de esquí de montaña. Esta experiencia despertó en ella una pasión inesperada que cambió su horizonte deportivo. Montañera y activista por la inclusión, Vanesa Almeida lidera el proyecto '8000 sin barreras', una iniciativa que busca acercar las grandes montañas a personas con discapacidad y demostrar que los límites están para superarse. Su testimonio combina superación, solidaridad y amor por la montaña.

28 de noviembre. Manuel Merillas – Una vida en torno a la montaña

Referente internacional del trail y el skyrunning, Manuel Merillas (Valseco, León, 1991) es Campeón de España, de Europa y del Mundo de Skyrunning. Ganador del SkyMarathon del Mundial 2021 en La Vall de Boí. Tiene récords de velocidad en cumbres emblemáticas como el Mont Blanc, el Monte Rosa y Peña Santa. Y victorias en pruebas míticas como Zegama-Aizkorri y la OCC del Ultra-Trail du MontBlanc. También triunfos en la Travesera Picos de Europa y la KaiserKrone Skyrace 2024. Se trata de una de las figuras más destacadas del trail running internacional. Fue medalla de plata individual en el Short Trail (maratón) y de oro por equipos con el nacional en la prueba celebrada recientemente en Canfranc.

Por otro lado, también en el marco de la semana del Grupo Montañero Moscón,estará disponible en el corredor de la Casa de Cultura, del 15 a 30 de noviembre, una exposición de fotografías con el tema de la montaña y naturaleza realizadas por aficionados locales.