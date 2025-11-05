"La gente está desesperada": la denuncia del PSOE sobre el servicio de ayuda a domicilio en Grado, que "no puede seguir así"

Personal que no se presenta al puesto de trabajo, personas dependientes que quedan sin atender y cambios de plantilla hasta seis veces en un mismo mes. Es la denuncia que hace la concejala del PSOE de Grado, Patricia Arias, sobre la situación de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio en el municipio.

"La gente está desesperada", aseguró la edil. "De un año para acá, se han metido por registro en el Ayuntamiento al menos siete quejas contra la empresa, pero nos consta que hay muchas más", añade. Es por eso que este noviembre llevarán a pleno una moción para instar al Ayuntamiento a que "tome cartas en el asunto", bien "rescindiendo el contrato con la empresa actual, imponiéndole una sanción económica o las medidas que consideren oportunas". Lo que está claro, "es que esto no puede seguir así".

Uno de los servicios más importantes

"El servicio está privatizado y es gestionado por una empresa, cuyo contrato se suscribió en 2023 por dos años, prorrogable otros dos más", recuerda la concejala socialista quien, además, vive el problema en primera persona. "Mi madre tiene una dependencia en grado tres y, aunque sí que es cierto que las chicas son encantadoras, el funcionamiento de la empresa es pésimo".

Como concejala añade que "este es uno de los servicios más importantes que tiene que dar un ayuntamiento y yo creo que tendría que funcionar". Según Arias, el problema más frecuente que le trasladan los usuarios es el horario de las trabajadoras.

"Es raro que acudan a las horas que tienen convenido para ir a atender a las personas", explicó. "Es entendible que en momentos puntuales, porque haya tráfico o hayan tenido algún problema, puedan retrasarse algo". Lo que ya no es tan comprensible "es que tengan que ir a un domicilio a levantar a una persona y aparezcan a las tres de la tarde". Además, en muchas ocasiones, "la empresa no avisa de los cambios".

Personas vulnerables

Patricia Arias comentó que "estamos hablando de gente mayor, que en la mayoría de los casos no puede valerse por sí misma, y lo que no pueden hacer es dejarlas toda la mañana tumbadas en una cama, sin las condiciones adecuadas de higiene o sin las necesidades básicas cubiertas".

Otro de los problemas adicionales es que, en muchas ocasiones, a causa de bajas, descansos o vacaciones, "que es algo totalmente normal a lo que las trabajadoras tienen derecho", hay usuarios a los que "les han cambiado a la persona que acude a su casa hasta en seis ocasiones en un mismo mes".

Esta es una cuestión que les afecta mucho, en primer lugar, "porque se descentran mucho" y, en segundo lugar, "porque generan un vínculo de confianza con la trabajadora y de repente se encuentran con que viene otra a la que no conocen", comentó la concejala socialista. "La empresa tendría que tener una mejor previsión de este tipo de cuestiones organizativas", sentenció.

Conocedora de que esta misma problemática, y con la misma empresa, sucedió ya en Pola de Siero hace unos meses, la edil moscona indicó que "he llegado a hablar con la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento, María José Fernández, para ver qué se podía hacer". La recomendación de Patricia Arias es clara: "Es necesario que, todas aquellas personas que tengan cualquier problema con el servicio, presenten una queja formal a través del registro del Ayuntamiento, para que quede constancia".

Actualmente, el servicio de ayuda a domicilio de la villa cuenta con un total de 217 usuarios, repartidos entre la zona rural y Grado, de los que 57 son derivados por vía municipal, a través del Ayuntamiento, y 160 por la Ley de Dependencia.