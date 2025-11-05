Obras finaliza la mejora de varias carreteras y accesos en la zona rural de Grado: estos son los proyectos realizados

La concejalía de Obras del Ayuntamiento de Grado acaba de finalizar el acondicionamiento y mejora en varias carreteras en la zona rural del municipio, donde se ha realizado una inversión global de 426.347,93 euros en estas últimas actuaciones.

Se ha actuado en los accesos a Bárzana, sobre de un camino de 857 metros de longitud, y también en los puntos interiores de la localidad, así como el entorno de la ermita de San Pedro. Además, en la carretera de Moutas a la Fuexa se ha hecho obra en un tramo de 1.950 metros de longitud.

Desbroces y limpiezas

En lo que respecta a los interiores de Pando, los trabajos consistieron en la limpieza general de la zona afectada por las obras, "comprendiendo el reperfilado de bordes y cunetas en tierra, desbroce mecánico y manual de taludes, barrido de plataforma, arcenes y limpieza de obras de fábrica", explican desde la concejalía a cargo del edil Chema González Beovidez. En Pando también se realizó un muro de escollera con función de sostenimiento.

Accesos a Nalio. / A. G.

Por otro lado, en este paquete de actuaciones en la zona rural de Grado se intervino asimismo en los accesos a Nalio, en un tramo de 1.343 metros de longitud, y se hicieron obras para la mejora del drenaje de la carretera que comunica las poblaciones de Llauréu y Cuaya. En este último caso, la actuación afectó a 2.900 metros de longitud y se realizaron trabajos sobre varios tramos, "realizando drenaje longitudinal, cunetas en V de hormigón y posterior capa de rodadura de 5 centímetros".