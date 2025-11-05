Obras finaliza la mejora de varias carreteras y accesos en la zona rural de Grado: estos son los proyectos realizados
La inversión global en el paquete de actuaciones asciende a 426.347,93 euros
La concejalía de Obras del Ayuntamiento de Grado acaba de finalizar el acondicionamiento y mejora en varias carreteras en la zona rural del municipio, donde se ha realizado una inversión global de 426.347,93 euros en estas últimas actuaciones.
Se ha actuado en los accesos a Bárzana, sobre de un camino de 857 metros de longitud, y también en los puntos interiores de la localidad, así como el entorno de la ermita de San Pedro. Además, en la carretera de Moutas a la Fuexa se ha hecho obra en un tramo de 1.950 metros de longitud.
Desbroces y limpiezas
En lo que respecta a los interiores de Pando, los trabajos consistieron en la limpieza general de la zona afectada por las obras, "comprendiendo el reperfilado de bordes y cunetas en tierra, desbroce mecánico y manual de taludes, barrido de plataforma, arcenes y limpieza de obras de fábrica", explican desde la concejalía a cargo del edil Chema González Beovidez. En Pando también se realizó un muro de escollera con función de sostenimiento.
Por otro lado, en este paquete de actuaciones en la zona rural de Grado se intervino asimismo en los accesos a Nalio, en un tramo de 1.343 metros de longitud, y se hicieron obras para la mejora del drenaje de la carretera que comunica las poblaciones de Llauréu y Cuaya. En este último caso, la actuación afectó a 2.900 metros de longitud y se realizaron trabajos sobre varios tramos, "realizando drenaje longitudinal, cunetas en V de hormigón y posterior capa de rodadura de 5 centímetros".
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña
- Muere electrocutado un joven trabajador mientras desbrozaba bajo una línea de alta tensión en Coaña