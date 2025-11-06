"La Cardosa 1", comunidad energética pionera en Grado, busca miembros: "Hay una ayuda aprobada, ahora se necesita más gente"

Una ahorro económico considerable, "soberanía energética", consumo de una energía más limpia y producida al lado de casa. Son algunos de los argumentos que ponen sobre la mesa los impulsores de la comunidad energética "La Cardosa 1", que ve la luz en Grado y se quiere que tenga sede en el polígono moscón que le da nombre. La iniciativa se presenta este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura, en la capital del concejo. Organiza el acto la Asociación "Grado Renovables" y se explicará a los interesados en sumarse las condiciones, los beneficios y cómo podrían ser parte de un proyecto pionero en el municipio.

"Es un proyecto de autoconsumo colectivo", comenta Francisco Rodríguez, presidente de la cooperativa Astuenerxía, que, por ejemplo, ha contribuido a la puesta en marcha en Gijón de la comunidad Asoleyar, en el poblado de Santa Bárbara. "En este caso llegaría a todo el núcleo urbano de Grado, a alguna gente de Candamo y también de alrededores", comenta Rodríguez, junto a Gerardo Alonso, Ramón Miranda y Francisco Montesinos, tres de los cinco fundadores de "Grado Renovables". Se trata de personas que llevan años de compromiso con los aspectos relacionados con el medio ambiente y las energías renovables.

La iniciativa de la comunidad energética que se impulsa en Grado ha recibido un espaldarazo tras presentarse para recibir ayudas del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) y obtenerlas. Este organismo da subvenciones para crear este tipo de instalaciones y en este caso cubriría un 40 por ciento del coste de implantarla en Grado.

"La ayuda la tenemos aprobada y ahora lo que necesitamos es más gente que participe en la instalación", cuenta el presidente de Astuenerxía.

Participar con aportaciones

¿Y cómo se pueden sumar los interesados? "Los que quieran participar con sus aportaciones no solo serían usuarios, que consumirían. También producirían. Es decir entrarían como copropietarios", detalla Francisco Rodríguez.

El beneficio, cuentan los impulsores, se notaría entre el tercer y quinto año de la puesta en marcha. Y hay diversas ventajas, como explican sus promotores.

"Para empezar, durante 25 años, no se tocaría el precio del kilovatio. Y eso haría que el ahorro en la factura fuese notable, se pagaría solo el consumo", cuenta Gerardo Alonso. "Dependería también mucho del tipo de consumo que se hace, la cantidad, las horas, los hábitos...", apunta Francisco Montesinos. "No es lo mismo aprovechar la energía en días de sol, momentos de más eficiencia de las placas solares, que otros", precisa Gerardo Alonso.

La cifra de participantes para echar a andar la comunidad energética varía en función de la cantidad que quiera comprar cada participante. "Podemos tomar por cada casa un kilovatio por ejemplo, y si se necesitan 50, pues serían 50 personas. Pero si por ejemplo un bar o una tienda decide comprar 10, pues ya sería el reparto entre menos", añade el presidente de "Astuenerxía".

"Llegará a casa como siempre"

También insisten en que sumarse a esta comunidad energética no supone un esfuerzo inasumible. "Podría ser una inversión inicial rondando los 2.000 euros", cuentan, antes de añadir que, los que se unan, seguirán en sus casas o negocios con una situación similar. "La energía viajará igual, se contabilizará con el mismo contador. Lo que haremos es conectar la instalación de La Cardosa a la red, llegará a las casas como siempre", resalta Francisco Rodríguez.

"No habrá variabilidad de precios, será con energía más limpia, sin contribuir al desastre medioambiental, y con la cercanía de que la producción está cerca", incide Gerardo Alonso.