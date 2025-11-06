Premio nacional para el Instituto César Rodríguez de Grado: el centro se corona con un proyecto de apoyo a mayores, conocimiento del medio y lucha contra la soledad no deseada

El proyecto "Arraigados", del Instituto César Rodríguez, de Grado, ha ganado el "Premio Apoyo a las personas mayores", cuya convocatoria organiza la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con el apoyo de diversas instituciones, empresas y entidades. Se trata de un certamen de ámbito nacional y en el proceso de evaluación de las candidaturas han participado más de un centenar de expertos de toda España. La entrega del premio está prevista durante un acto que tendrá lugar en Ciudad Real el 12 diciembre.

La iniciativa con la que el centro educativo ha ganado este certamen persigue que los alumnos conozcan Grado y su entorno, las actividades tradicionales del sector agropecuario y las posibilidades de futuro de estas en la empresa actual y con las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología. Desarrolla la propuesta a través de los encuentros intergeneracionales, de jóvenes con mayores, que comparten con los estudiantes la historia, patrimonio y forma de vida en sus pueblos. También con participación de los alumnos en programas con Rompiendo Distancias y otras que favorecen el intercambio de experiencias que enriquecen a todos, además de contrbuir a actividades que combaten la soledad no deseada, una de las finalidades asimismo prioritarias del proyecto.

"Rompiendo distancias"

"Para el centro es un espaldarazo crucial para el proyecto 'Arraigados', que referenda un poco el trabajo que estamos haciendo ya desde hace años y específicamente con el programa Rompiendo Distancias de los ayuntamientos de Grado, Yernes y Tameza, Candamo y Las Regueras, de acompañamiento a las personas en situación de soledad no deseada. También es un apoyo fundamental a la forma que tenemos de trabajo por proyectos, trabajo colaborativo y de aprendizaje- servicio, en el cual queremos inculcar al alumnado que, además de en las aulas, también se aprende mucho realizando trabajo por la sociedad y colaborando con las entidades de nuestro entorno para conseguir nuestros objetivos educativos", explicó a LA NUEVA ESPAÑA de Grado el director del instituto César Roodríguez, Daniel Menéndez.

Un reconocimiento que "anima a seguir"

La iniciativa premiada define una de las líneas de trabajo del centro, el aprendizaje más allá de los libros de texto, con prácticas que enriquecen y aportan a la sociedad en la que se integra el instituto. "Estamos muy ilusionados, todavía asumiendo haber sido elegidos como mejor proyecto educativo de España, porque en la suma de todas las categorías de los premios se han presentado 2.664 proyectos de todo el país...", señala Menéndez.

El director del IES indicó que "tenemos muchas ganas de ir a recogerlo" y que el galardón les anima para seguir impulsando proyectos.