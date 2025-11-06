Sorpresa por los avistamientos de luces en hilera en el cielo de Grado: a esto se debe el fenómeno nocturno que han observado muchos vecinos

Sorpresa en la noche de este jueves en Grado y mucha curiosidad ante la aparición en el cielo de pequeñas luces formando una larga hilera que se fueron desplazando y avistando desde distintos puntos del municipio. En torno a las siete de la tarde fueron varios vecinos de la localidad de La Mata, muy próxima a la villa, los que advirtieron la presencia de estos destellos que inicialmente no sabían a qué atribuir.

Más tarde ya en la villa y en otros pueblos cercanos, como Vega de Anzo, también se vieron con mucha claridad. La intriga de a qué podía deberse fue importante y las fotos y dudas volaron entre grupos y familiares por chats de Whatsapp.

Satélites Starlink

Algo similar sucedió ya hace un par de años cuando el mismo tipo de luces se vio no solo en distintos puntos de Asturias sino por toda España. Se trataba, igual que ahora, de los destellos que emiten los satélites conocidos como Starlink, y que sirven para tejer una red que permita que internet llegue a todo el planeta.

En 2022 se atribuyó el avistamiento a los satélites enviados al espacio por la empresa norteamericana SpaceX, del multimillonario Elon Musk. El fenómeno que se ha producido hoy de nuevo ha podido verse en realidad en distintos puntos de Asturias.